رسميـــا..الكويت توجه ضربة قويـة للبوليساريو وتعلن عن موقفها الثابت لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية ﻿

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، ''التزام دولة الكويت بموقفها الثابت والمبدئي بوحدة التراب المغربي وأهمية حل النزاع في الصحراء في إطار السيادة المغربية''.

''شــوف تيفي''

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، ''التزام دولة الكويت بموقفها الثابت والمبدئي بوحدة التراب المغربي وأهمية حل النزاع في الصحراء في إطار السيادة المغربية''.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن ''الموقف الكويتي لم ولن يتغير تجاه هذه المسألة وأن مسمى الصحراء المغربية هو المعتمد في الخطاب السياسي للسياسة الخارجية الكويتية''، مسجلا ''تأييد دولة الكويت للقرار 2414 الذي صدر يوم الجمعة الماضي عن مجلس الأمن الدولي''.

وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد مهمة بعثة المينورسو بستة أشهر، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018، وكرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وشدد مجلس الأمن في القرار رقم 2414، على ''أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات في إطار من الواقعية وروح التسوية''، مبرزا أن الواقعية وروح التسوية ''ضروريان'' لإحراز تقدم في المفاوضات.