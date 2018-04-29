فيسبوكيون يقترحون تصاميم جديدة لقميص المنتخب خاص بمونديال 2018 ﻿

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصميما جديدا لقميص المنتخب المغربي اقترحه أحد المصممين المغاربة، للمشاركة في كأس العالم 2018 المقرر بروسيا في شهر يونيو المقبل.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصميما جديدا لقميص المنتخب المغربي اقترحه أحد المصممين المغاربة، للمشاركة في كأس العالم 2018 المقرر بروسيا في شهر يونيو المقبل.

ويرى بعض المحبين، أنه من المفروض أن يتم اختبار المواهب المغربية وفتح المجال أمام إبداعاتها ولما لا اختيار أفضل تصميم واقتراحه على الشركة المخصصة لتصميم قميص الأسود.

وعبرت الجماهير الفيسبوكية، عن غضبها من تصميم شركة أديداس الخاصة بالأقمصة الرياضية، في الوقت الذي نفت فيه الجامعة المكلية المغربية لكرة القدم أن يكون القميص الرسمي للأسود في المونديال.

ومن جهته عبر عبد السلام وادو اللاعب السابق للمنتخب المغربي، عن استيائه من تصميم قميص المنتخب الجديد، حيث كتب عبر صفحتة في الفيسبوك: ''انتظرنا أكثر من 20 سنة من أجل رؤية القميص في المونديال، والآن نرى هذا التصميم السيء، لو صنع بدرب عمر لكان سيكون أفضل من هذا الذي نراه''.