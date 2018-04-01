سكوب..سعد لمجرد يعود إلى المغرب وهذه تفاصيل جديدة بخصوص قضيته ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد الموجود تحت المراقبة القضائية بالعاصمة الفرنسية باريس، من المنتظر أن يعود للمغرب، خلال شهر رمضان المبارك.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد الموجود تحت المراقبة القضائية بالعاصمة الفرنسية باريس، من المنتظر أن يعود للمغرب، خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد المصدر ذاته أن الفنان سعد لمجرد، سيقضي بعض الأيام من شهر رمضان المبارك بالمغرب، بعد أن سمحت له السلطات الفرنسية بالعودة إلى أرض الوطن للمرة الثانية.

وبخصوص القضية، فقد أشار ذات المصدر إلى أن القضاء الفرنسي، حدد تاريخ 4 يونيو، كموعد لمثوله أمام قاضي التحقيق، لمواجهته بنتائج الخبرة الطبية التي أخضعت لها الفتاة الفرنسية لورا بريول.