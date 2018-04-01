بلخياط : تهديدات ترامب للدول الداعمة للمغرب في صالح الملف المغربي ﻿

أكد سعيد بلخياط، العضو السابق في لجنة ترشيح الملف المغربي ، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول التي لن تدعم الملف الأمريكي من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2026، سيفيد الملف المغربي أكثر

''شوف سبور''

أكد سعيد بلخياط، العضو السابق في لجنة ترشيح الملف المغربي ، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول التي لن تدعم الملف الأمريكي من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2026، سيفيد الملف المغربي أكثر مما سيضره.

وأضاف سعيد بلخياط، في تصريح لوكالة ''الأناضول'' قائلا، ''يعني أن الملف المغربي في الطريق الصحيح، وأنه يخلق فعلا متاعب للأمريكيين، وللرئيس ترامب نفسه''، مشيرا إلى أن تصريح ترامب يشكل تدخلا سافرا للسياسة في الرياضة، وهو الأمر الذي تمنعه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح بلخياط : '' من حق المغرب الحلم باستضافة المونديال، ولا يحق لأي كائن أن يحرمه من هذا الحلم الذي طارده منذ سنوات، أعتقد أن اللجنة المغربية تقوم بعمل كبير، وبدأت تجني الثمار، ورد فعل الرئيس الأمريكي سيخدم مصالحنا ''.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه عبر حسابه بموقع ''تويتر'' تهديدا للدول التي قد تعارض الترشح الأمريكي، أو التي قد تصوت لمصلحة الملف المغربي، واصفا موقف تلك الدول بـ '' المخجل ''.