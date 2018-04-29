القبض على مغربي بمالاقا بتهمة الإرهاب ﻿

ألقت الشرطة الإسبانية في بداية هذا الأسبوع القبض على مغربي في مدينة ''مالقا'' بتهمة إرسال وتحويل أموال إلى زوجته المقيمة في تركيا من أجل السفر إلى سوريا والتحاقها بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

شوف تيفي

ألقت الشرطة الإسبانية في بداية هذا الأسبوع القبض على مغربي في مدينة ''مالقا'' بتهمة إرسال وتحويل أموال إلى زوجته المقيمة في تركيا من أجل السفر إلى سوريا والتحاقها بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وكشف موقع ''ميديتيرانيو ديجيتال'' أن المعتقل يبلغ من العمر 35 عاما ويقيم بشكل قانوني في إسبانيا مضيفا أنه قام بتحويل الأموال باستمرار إلى زوجته بتركيا من أجل تغطية نفقات إقامتها هناك وتسهيل سفرها إلى سوريا برفقة إرهابي آخر.

وحسب بلاغ وزارة الداخلية الإسبانية فإن زوجة المغربي المقيمة حاليا في تركيا بعد مغادرتها الأراضي الإسبانية عام 2016 تعد واحدة من أخطر الإرهابيات المبحوث عنهن في أوروبا حيث كانت تشير بشكل مستمر ودائم إلى نيتها ورغبتها في شن هجوم إرهابي في إسبانيا إضافة إلى دورها في استقطاب وتجنيد نساء أخريات موجودات في سوريا.

ويشار إلى أن العديد من الدول الغربية من بينها إسبانيا أصبحت تعيش حالة من الاستنفار بعد تعرض عدد من عواصمها لهجمات إرهابية في السنوات الأخيرة .