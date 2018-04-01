سكووب...هذه تفاصيل سرقة منزل أصغر وزير بحكومة العثماني ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعرض منزل أسرة أصغر وزير في حكومة سعد الدين العثماني ''عثمان فردوس'' لعملية سرقة بدوار ''أكرض أضاض'' بتافروات إقليم تيزنيت من طرف شخصين.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعرض منزل أسرة أصغر وزير في حكومة سعد الدين العثماني ''عثمان فردوس'' لعملية سرقة بدوار ''أكرض أضاض'' بتافروات إقليم تيزنيت من طرف شخصين.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فإن شخصا يشتغل بمنزل الوزير كبستاني قام بالتنسيق مع شخص آخر معروف بالمنطقة بسرقاته المتعددة وسوابقه العدلية، وخططا معا للسطو على محتويات بيت ''فردوس'' بالدوار السالف الذكر، مستغلين غياب أفراد العائلة عن المنزل الذي يظل في كثير من الأحيان مغلقا.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي'' ، أن المنزل المسروق في ملكية أب ''عثمان فردوس''، الذي ينحدر من مسقط رأس وزير الفلاحة والصيد البحري وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه بهما أفرغا المنزل من كل محتوياته وقاما بتصريفها لدى بعض التجار المعروفين بالمنطقة، الذين تورطوا أيضا في هذه العملية.

هذا واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي الذين باشروا تحرياتهم وأبحاثهم الميدانية التي أسفرت عن توقيف أحد المشتبه بهما، فيما لا يزال البحث جاريا عن زميله.

وكشفت التحقيقات الأولية مع الموقوف عن تنفيذه لمجموعة من السرقات، التي طالت عددا من المنازل بالمنطقة، كما صرح المشتبه به أثناء تعميق البحث معه من طرف المحققين عن تورط تجار معروفين بالمنطقة معه، من خلال شرائهم لمسروقاته.