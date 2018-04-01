مثيــــر..محاكاة مذهلة قد تكشف كيفية وصول المياه إلى الأرض‎ ﻿

كشفت محاكاة مدهشة لتصادم الكويكبات، استخدمت تقنيات عالية القوة، عن رؤية جديدة حول العمليات التي ربما تكون مسؤولة عن نقل المياه إلى الأرض منذ مليارات السنين.

''شــوف تيفي''

كشفت محاكاة مدهشة لتصادم الكويكبات، استخدمت تقنيات عالية القوة، عن رؤية جديدة حول العمليات التي ربما تكون مسؤولة عن نقل المياه إلى الأرض منذ مليارات السنين.

وفي هذه الدراسة، قام باحثون بقذف جسيمات من الرخام مصممة لمحاكاة الكويكبات القديمة الغنية بالماء، لتصطدم بأهداف جافة بسرعة تصل إلى 11 ألف ميل بالساعة. ووجدوا أن كمية هائلة من المياه نجت من الآثار الناتجة في مركز أبحاث Ames التابع لوكالة ناسا الفضائية، ويمكن للنتائج أن تفسر كيف تنشر الكويكبات الماء في جميع أنحاء النظام الشمسي، ما يساعد على حساب كميات المياه المكتشفة على القمر والأجسام الكوكبية الأخرى، حسب ما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وقال تريك دالي، وهو باحث في جامعة جونز هوبكنز، الذي قاد الدراسة أثناء إكمال شهادة الدكتوراه في جامعة براون، إن “منشأ ونقل الماء والمواد المتطايرة، هو أحد الأسئلة الكبيرة في علم الكواكب. وتكشف هذه التجارب عن آلية تمكن الكويكبات من توصيل المياه إلى الأقمار والكواكب والكويكبات الأخرى. وبدأت هذه العملية بينما كان النظام الشمسي يتشكل”.

وبما أن الكويكبات الكربونية تعتبر من أقدم الأجسام في النظام الشمسي، يمكن أن تساعد النتائج في تفسير كيفية وصول المياه إلى الأرض.