 عاجل وهام للمغاربة..قبل رمضان: حيدو الساعة الإضافية بهذا التاريخ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح | بووز

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب | بووز

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو | بوليتيك

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من

الصحافة والعدالة

عاجل وهام للمغاربة..قبل رمضان: حيدو الساعة الإضافية بهذا التاريخ

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 12:28 عاجل وهام للمغاربة..قبل رمضان: حيدو الساعة الإضافية بهذا التاريخ | مجتمع
عاجل وهام للمغاربة..قبل رمضان: حيدو الساعة الإضافية بهذا التاريخ
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، من المنتظر أن يتم العودة إلى الساعة القانونية بتأخير 60 دقيقة، يوم الأحد الذي يسبق حلول شهر رمضان المبارك على أن العمل بالساعة الإضافية مرة أخرى في أول يوم أحد بعد رمضان.

"شوف تيفي"

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، من المنتظر أن يتم العودة إلى الساعة القانونية بتأخير 60 دقيقة، يوم الأحد الذي يسبق حلول شهر رمضان المبارك على أن العمل بالساعة الإضافية مرة أخرى في أول يوم أحد بعد رمضان.

وكانت العديد من التوقعات الفلكية، قد أكدت على أن تاريخ 17 ماي سيكون أول أيام شهر ر مضان، وبالتالي فإن العودة إلى الساعة القانوينة، قد يكون بتاريخ الأحد 13 ماي القادم.

تجدر الإشارة إلى أن بداية العمل بالساعة الإضافية، كان نهاية شهر مارس المنصرم، وذلك عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شهر رمضان الساعة القانونية الساعة الإضافية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل. | مجتمع

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل.

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية | مجتمع

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية

فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مشات الإنسانية: شيبانية حصلوها متلبسة وهي كاتلوح رضيع في الخلاء بمكناس | مجتمع

فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مشات الإنسانية: شيبانية حصلوها متلبسة وهي كاتلوح رضيع في الخلاء بمكناس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون | حالة خاصة
منذ 21 دقيقة

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم) | حالة خاصة

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم)

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة | حالة خاصة

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا | مال و أعمال

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا

﻿

آخر المستجدات

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة | بوليتيك
منذ 3 دقائق

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح | بووز

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.