عاجل وهام للمغاربة..قبل رمضان: حيدو الساعة الإضافية بهذا التاريخ ﻿

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، من المنتظر أن يتم العودة إلى الساعة القانونية بتأخير 60 دقيقة، يوم الأحد الذي يسبق حلول شهر رمضان المبارك على أن العمل بالساعة الإضافية مرة أخرى في أول يوم أحد بعد رمضان.

"شوف تيفي"

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، من المنتظر أن يتم العودة إلى الساعة القانونية بتأخير 60 دقيقة، يوم الأحد الذي يسبق حلول شهر رمضان المبارك على أن العمل بالساعة الإضافية مرة أخرى في أول يوم أحد بعد رمضان.

وكانت العديد من التوقعات الفلكية، قد أكدت على أن تاريخ 17 ماي سيكون أول أيام شهر ر مضان، وبالتالي فإن العودة إلى الساعة القانوينة، قد يكون بتاريخ الأحد 13 ماي القادم.

تجدر الإشارة إلى أن بداية العمل بالساعة الإضافية، كان نهاية شهر مارس المنصرم، وذلك عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.