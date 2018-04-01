فضيحة ''تلاعب'' في مباريات التوظيف بمستشفى ابن سينا على طاولة رئيس الحكومة ﻿

كشف حبيب كروم رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، لـ ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، عن وجود ''تلاعب'' في مباراة لتوظيف 188 ممرضا بالمركز الاستشفائي ابن سينا.

''شوف تيفي''

كشف حبيب كروم رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، لـ ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، عن وجود ''تلاعب'' في مباراة لتوظيف 188 ممرضا بالمركز الاستشفائي ابن سينا.

وأوضح كروم أن الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، قامت أمس الخميس، بمراسلة كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومحمد بن عبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وذلك للتدخل لتوقيف ما اعتبره تلاعبا في المناصب المالية المخصصة لتوظيف الممرضين وتقني الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من المراسلتين ، واللتان طالبت من خلالهما الجمعية المذكورة بالتدخل العاجل لدى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من أجل ضمان الشفافية والنزاهة في مباراة لتوظيف الممرضين وتقنيي الصحة والتي تنظمها مديرية المركز الاستشفائي المذكور يوم الأحد 22 أبريل 2018، وذلك تفاديا للتجاوزات الخطيرة التي تعرفها الامتحانات والمباريات بهذا المركز، مشيرة إلى أن هذه التجاوزات تتمثل في توظيف العائلات والأصهار، مبرزة أن الإعلان عن هذه المباراة يتضمن اختلالات جوهرية تضرب في العمق مبدأ الشفافية والعدالة وتفتح الباب أمام التلاعب في عدد المناصب المخصصة لكل فئة من الممرضين وتقنيي الصحة.