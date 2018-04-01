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مُثــير..بعد المغرب..أكبر بنك حول 28 مليار عن طريق الخطأ

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 13:52 مُثــير..بعد المغرب..أكبر بنك حول 28 مليار عن طريق الخطأ | دولي
مُثــير..بعد المغرب..أكبر بنك حول 28 مليار عن طريق الخطأ
قام مصرف ''دويتشه بنك''، أكبر بنك في ألمانيا، بعملية تحويل مالي بقيمة 28 مليار يورو قبل عيد الفصح عن طريق الخطأ.

شـــوف تيفي:

 

قام مصرف "دويتشه بنك"، أكبر بنك في ألمانيا، بعملية تحويل مالي بقيمة 28 مليار يورو قبل عيد الفصح عن طريق الخطأ.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الشركة، التي جرى عملية التحويل من حسابها، اليوم الجمعة في فرانكفورت،قوله إنه تم تحويل الأموال إلى حساب لدويتشه بنك لدى بورصة "يوريكس" للعقود الآجلة، وليس إلى حساب أحد العملاء.

وأوضح المتحدث أنه كان من المفترض تحويل أموال أقل من ذلك بكثير إلى الحساب البنكي، دون أن يذكر حجم هذه الأموال.

وأشار الى أن شركته لم تتكبد خسائر جراء هذا الخطأ، لأنه تم التراجع عن عملية التحويل عقب دقائق قليلة من إجرائها، مضيفا أنه تم مراجعة أسباب حدوث الخطأ وبدء إجراءات لتجنب تكراره.

 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب خطأ تحويل أموال

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