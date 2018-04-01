فيديو خطير.. شوفو البوليس الإسباني كيفاش كيسلخ مهاجر مغربي ﻿

نشر موقع '' casoaislado'' الإسباني، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو جد خطير، يظهر قيام رجال شرطة بمحاصرة مغربي، والاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال لحظة إيقافه.

"شوف تيفي"

نشر موقع " casoaislado" الإسباني، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو جد خطير، يظهر قيام رجال شرطة بمحاصرة مغربي، والاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال لحظة إيقافه.

وأوضح الموقع المذكور في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن الشرطة الإسبانية، في منطقة خيرونا ، ألقت القبض على مغربي ليلة أول أمس الأربعاء، بعد مهاجمته لأشخاص بمحطة للبنزين بواسطة منشار.

وأضاف الموقع ذاته أن 12 رجل شرطة، أوقفوا المغربي بصعوبة، لأنه حاول المقاومة للهروب من مكان الحادث.