 فيديو خطير.. شوفو البوليس الإسباني كيفاش كيسلخ مهاجر مغربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مبروك.. امرأة تلد ثلاث توائم بمريرت رغم قلة الإمكانيات بالمستشفى المحلي | مجتمع

مبروك.. امرأة تلد ثلاث توائم بمريرت رغم قلة الإمكانيات بالمستشفى المحلي

فضيحة تلاعب في مباريات التوظيف بمستشفى ابن سينا على طاولة رئيس الحكومة | مجتمع

فضيحة ''تلاعب'' في مباريات التوظيف بمستشفى ابن سينا على طاولة رئيس الحكومة

مُثــير..بعد المغرب..أكبر بنك حول 28 مليار عن طريق الخطأ | دولي

مُثــير..بعد المغرب..أكبر بنك حول 28 مليار عن طريق الخطأ

ممثل عالمي شهير يصــدم جمهوره ويعلن اعتزاله | ثقافة و فنون

ممثل عالمي شهير يصــدم جمهوره ويعلن اعتزاله

فيديو خطير.. شوفو البوليس الإسباني كيفاش كيسلخ مهاجر مغربي | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. شوفو البوليس الإسباني كيفاش كيسلخ مهاجر مغربي

بالفيديو | لحظة خروج الملك محمد السادس من مسجد حسان بالرباط بعد أدائه صلاة الجمعة | بوليتيك

بالفيديو | لحظة خروج الملك محمد السادس من مسجد حسان بالرباط بعد أدائه صلاة الجمعة

لأول مرة و بالفيديو..أبو زعيتر وخــوتو كيصليو وراء الملك محمد السادس بمسجد حسان بالرباط | مجتمع

لأول مرة و بالفيديو..أبو زعيتر وخــوتو كيصليو وراء الملك محمد السادس بمسجد حسان بالرباط

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال | حوادث و حقوق

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال

شاهد بالفيديو | لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد حسان بالرباط | بوليتيك

شاهد بالفيديو | لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد حسان بالرباط

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

فيديو خطير.. شوفو البوليس الإسباني كيفاش كيسلخ مهاجر مغربي

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 13:29 فيديو خطير.. شوفو البوليس الإسباني كيفاش كيسلخ مهاجر مغربي | حوادث و حقوق
فيديو خطير.. شوفو البوليس الإسباني كيفاش كيسلخ مهاجر مغربي
نشر موقع '' casoaislado'' الإسباني، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو جد خطير، يظهر قيام رجال شرطة بمحاصرة مغربي، والاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال لحظة إيقافه.

"شوف تيفي"

 

نشر موقع " casoaislado" الإسباني، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو جد خطير، يظهر قيام رجال شرطة بمحاصرة مغربي، والاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال لحظة إيقافه.

وأوضح الموقع المذكور في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن الشرطة الإسبانية، في منطقة خيرونا ، ألقت القبض على مغربي ليلة أول أمس الأربعاء، بعد مهاجمته لأشخاص بمحطة للبنزين بواسطة منشار.

وأضاف الموقع ذاته أن 12 رجل شرطة، أوقفوا المغربي بصعوبة، لأنه حاول المقاومة للهروب من مكان الحادث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطة الأإسبانية مغربي محطة بنزين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال | حوادث و حقوق

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال

عــاجل و بالصــور: قبل صلاة الجمعة دار طاحت على أم و تقطعو ليها رجليها بزوج | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور: قبل صلاة الجمعة دار طاحت على أم و تقطعو ليها رجليها بزوج

فيديو.. عناصر من العدل و الإحسان يركبون على وقفة ليلية لأصحاب الطاكسيات بالرباط | حوادث و حقوق

فيديو.. عناصر من العدل و الإحسان يركبون على وقفة ليلية لأصحاب الطاكسيات بالرباط

عــاجل: حاميها حراميها..اعتــقال ضابط شرطة ممتاز فكازا وهاشنو دار | حوادث و حقوق

عــاجل: ''حاميها حراميها''..اعتــقال ضابط شرطة ممتاز فكازا وهاشنو دار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | فيلم قصير لشاب من آحفير يثير إعجاب الفايسبوكيين | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

بالفيديو | فيلم قصير لشاب من آحفير يثير إعجاب الفايسبوكيين

هذا ما وقع في محاكمة توفيق بوعشرين و رد قوي من المحامي كروط على بيان المحامية الفرنسية | خارج البلاطو

هذا ما وقع في محاكمة توفيق بوعشرين و رد قوي من المحامي كروط على بيان المحامية الفرنسية

أول فيديو في قلب المنزل اللي طاح على أم فكازا و تقطعو ليها رجليها بزوج | خارج البلاطو

أول فيديو في قلب المنزل اللي طاح على أم فكازا و تقطعو ليها رجليها بزوج

سجين ســابق..الوالد كان كيضرب الأم ديالي و منين مات تزوجات و أنا دخلت الحبس بعدما قتلت | خارج البلاطو

سجين ســابق..الوالد كان كيضرب الأم ديالي و منين مات تزوجات و أنا دخلت الحبس بعدما قتلت

﻿

آخر المستجدات

مبروك.. امرأة تلد ثلاث توائم بمريرت رغم قلة الإمكانيات بالمستشفى المحلي | مجتمع
منذ 15 دقيقة

مبروك.. امرأة تلد ثلاث توائم بمريرت رغم قلة الإمكانيات بالمستشفى المحلي

فضيحة تلاعب في مباريات التوظيف بمستشفى ابن سينا على طاولة رئيس الحكومة | مجتمع

فضيحة ''تلاعب'' في مباريات التوظيف بمستشفى ابن سينا على طاولة رئيس الحكومة

مُثــير..بعد المغرب..أكبر بنك حول 28 مليار عن طريق الخطأ | دولي

مُثــير..بعد المغرب..أكبر بنك حول 28 مليار عن طريق الخطأ

ممثل عالمي شهير يصــدم جمهوره ويعلن اعتزاله | ثقافة و فنون

ممثل عالمي شهير يصــدم جمهوره ويعلن اعتزاله

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.