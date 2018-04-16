هام للجماهير الودادية والجديدية.. هذه مواعيد مباريات الوداد والدفاع الحسني الجديدي بكأس عصبة الأبطال الإفريقية ﻿

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا والذي يعرف مشاركة حامل اللقب الوداد البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديدي.

"شوف تيفي"

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا والذي يعرف مشاركة حامل اللقب الوداد البيضاوي وفريق الدفاع الحسني الجديدي.

وتشير المواعيد التي تم الكشف عنها إلى مواجهة حامل اللقب الوداد البيضاوي لخصمه صان داونز الجنوب إفريقي يوم السبت 5 ماي بجنوب إفريقيا على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي بقيادة الحكم الكاميروني نيام، قبل أن يواجه الفريق الأحمر خصمه "توغو بوبر" يوم الثلاثاء 15 ماي على الساعة السابعة بالتوقيت المغربي تحت قيادة الحكم برنارد كاميل من جزر السيشل.

وبخصوص فريق الدفاع الحسني الجديدي، فإنه سيواجه فريق مولودية الجزائر يوم الجمعة 4 ماي بالجزائر على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي بقيادة الحكمة التونسي سلمي صادق، وذلك قبل أن يواجه فريق مازيمبي يوم الثلاثاء 15 ماي على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المغربي وسيتكلف الحكم البوتسواني جوشوا بوندو بقيادة هذه المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن باقي مباريات دور المجموعات ستجرى خلال شهر غشت المقبل.