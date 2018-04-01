العثماني يقوم بزيارة لمنطقة تافراوت وهذه تفاصيلها‎ ﻿

حل رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ''سعد الدين العثماني'' يوم أمس الأحد، بمدينة تافراوت في زيارة غير رسمية قادته إلى دوار ''أكرسيف'' بالجماعة القروية تارسواط دائرة تافراوت

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حل رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية "سعد الدين العثماني" يوم أمس الأحد، بمدينة تافراوت في زيارة غير رسمية قادته إلى دوار "أكرسيف" بالجماعة القروية تارسواط دائرة تافراوت إقليم تيزنيت، وزار من خلالها الزاوية الكرسيفية حيث كان والده، قبل أن ينتقل للتدريس بإحدى المدارس العتيقة بدوار "أسكاون" جماعة أملن مسقط رأسه.

وحظي رئيس الحكومة بإستقبال حار من طرف ساكنة المنطقة وأعيان وبعض منتخبي جماعة أملن الذين إستقبلوه بالتمر والحليب،

هذا وتتواصل زيارة العثماني لمنطقة تافراوت والتي سيقضي فيها أياما قليلة بين جبالها الشامخة وكرم وضيافة أهاليها لإسترجاع ذكريات ومحافل وإنجازات والده الدينية، ولإرسال رسائل ومعاني ودلالات عميقة لحلفاء المسيطرين على المنطقة.