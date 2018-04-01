 الوزير محمد بنعبد القادر: المغرب جعل من الرأسمال البشري الركيزة الأساسية في مسار المراجعة الجذرية والعميقة للإدارة العمومية ﻿
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الوزير محمد بنعبد القادر: المغرب جعل من الرأسمال البشري الركيزة الأساسية في مسار المراجعة الجذرية والعميقة للإدارة العمومية

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 12:42 الوزير محمد بنعبد القادر: المغرب جعل من الرأسمال البشري الركيزة الأساسية في مسار المراجعة الجذرية والعميقة للإدارة العمومية | بوليتيك
الوزير محمد بنعبد القادر: المغرب جعل من الرأسمال البشري الركيزة الأساسية في مسار المراجعة الجذرية والعميقة للإدارة العمومية
قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين بدبي، إن المغرب، واعتبارا للأهمية البالغة للرأسمال البشري في تحقيق التنمية، جعل منه الركيزة الأساسية

"شوف تيفي"

قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين بدبي، إن المغرب، واعتبارا للأهمية البالغة للرأسمال البشري في تحقيق التنمية، جعل منه الركيزة الأساسية في مسار المراجعة الجذرية والعميقة للإدارة العمومية.

وأوضح بنعبد القادر، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للموارد البشرية كضيف شرف، أن إصلاح الإدارة العمومية يتوخى إحداث "تحولات هيكلية على مستويات عدة، تنظيمية وتدبيرية وتخليقية ورقمية، بغية تطوير المرفق العام وضمان جودة الخدمات العمومية، المقدمة للمواطنات و المواطنين".

وأكد الوزير أن إصلاح الإدارة العمومية، بالموازاة مع المفهوم المعاصر للدولة، يتعين أن يحظى ب"معالجة نوعية تحويلية، تتجاوز تحديث الهياكل وتحسين آليات التدخل والاشتغال، إلى نسج علاقة متفاعلة بين الدولة والإدارة والمواطن، من أجل الارتقاء بالتدبير العمومي".

وسجل، في هذا السياق، أن الارتقاء بالتدبير العمومي يقتضي بالضرورة تأهيل الموارد البشرية، "وفق منظور مندمج يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التعددية للدولة المعاصرة، إذ يساهم فاعلون متنوعون في بلورة السياسات العمومية وتقديم الخدمات العمومية"، مبرزا أن الفاعل الإداري يشكل جزء من منظومة شاملة، متكاملة، تسعى على الدوام إلى تلبية الحاجيات الملحة للمواطن بأحسن طريقة ممكنة.

واعتبر أن "المقاربة المثلى تكمن في إعادة النظر بشكل عام في الأشكال الكلاسيكية لتنظيم الإدارة، عموما، وفي نماذج الوظيفة العمومية المعتمدة، على وجه الخصوص، وذلك بحكم تعدد أدوار هذه الإدارة ".

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن عبد المنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية، أن مؤتمر الموارد البشرية الدولي في دورته الثامنة يمثل منصة معرفية وفكرية، وفرصة حقيقية لبناء شراكات استراتيجية بين القطاعات الحكومية والخاصة وتبادل الخبرات في مجال تنمية رأس المال البشري من الإمارات والمنطقة والعالم.

وجدير بالذكر أن المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار "مستقبل الموارد البشرية يبدأ اليوم"، يعرف مشاركة 20 متحدثا وخبيرا دوليا، وحضور قرابة 500 خبير ومهتم ومختص في مجال الموارد البشرية.



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