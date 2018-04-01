 مأساة تهز قلعة السراغنة..أم وأطفالها غرقوا في واد أم الربيع وأبناء دوار الخلافنة كيقلبو عليهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني يقوم بزيارة لمنطقة تافراوت وهذه تفاصيلها‎ | بوليتيك

العثماني يقوم بزيارة لمنطقة تافراوت وهذه تفاصيلها‎

الوزير محمد بنعبد القادر: المغرب جعل من الرأسمال البشري الركيزة الأساسية في مسار المراجعة الجذرية والعميقة للإدارة العمومية | بوليتيك

الوزير محمد بنعبد القادر: المغرب جعل من الرأسمال البشري الركيزة الأساسية في مسار المراجعة الجذرية

مأساة تهز قلعة السراغنة..أم وأطفالها غرقوا في واد أم الربيع وأبناء دوار الخلافنة كيقلبو عليهم | حوادث و حقوق

مأساة تهز قلعة السراغنة..أم وأطفالها غرقوا في واد أم الربيع وأبناء دوار الخلافنة كيقلبو عليهم

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تفوض للجنة الأوروبية التفاوض حول بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء المغربية | بوليتيك

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تفوض للجنة الأوروبية التفاوض حول بروتوكول جديد للصيد البحري

بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى لاكريم التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش | حوادث و حقوق

بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى ''لاكريم'' التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش

بيل غيتس يحـــذر من كارثة اقتصادية في المستقبل القريب..وصديقه يقدم نصائح | نت 2.0

بيل غيتس يحـــذر من ''كارثة اقتصادية'' في المستقبل القريب..وصديقه يقدم نصائح

يا ربي السلامة..معركة دموية بالأسلحة البيضاء بطنجة تنتهي بمقتل شاب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..معركة دموية بالأسلحة البيضاء بطنجة تنتهي بمقتل شاب

صادم وبالفيديو..نساء يتبركن بالمرور من تحت بغلة بموسم بالصويرة من أجل الزواج والشفاء من العقم | مجتمع

صادم وبالفيديو..نساء يتبركن بالمرور من تحت بغلة ب''موسم'' بالصويرة من أجل الزواج والشفاء من العقم

بالأرقام.. ملايين المغربيات ينتظرن العريس و40 في المائة من الزيجات تنتهي بالطلاق بالمغرب | منوعات

بالأرقام.. ملايين المغربيات ينتظرن العريس و40 في المائة من الزيجات تنتهي بالطلاق بالمغرب

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

مأساة تهز قلعة السراغنة..أم وأطفالها غرقوا في واد أم الربيع وأبناء دوار الخلافنة كيقلبو عليهم

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 12:40 مأساة تهز قلعة السراغنة..أم وأطفالها غرقوا في واد أم الربيع وأبناء دوار الخلافنة كيقلبو عليهم | حوادث و حقوق
مأساة تهز قلعة السراغنة..أم وأطفالها غرقوا في واد أم الربيع وأبناء دوار الخلافنة كيقلبو عليهم
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مأساة ، هزت دوار الخلافنة جماعة سيد الحطاب بإقليم قلعة السراغنة، مساء أمس الأحد، عقب غرق أم وأطفالها من بينهم رضيع، خلال محاولتهم تجاوز واد أم الربيع.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مأساة ، هزت دوار الخلافنة جماعة سيد الحطاب بإقليم قلعة السراغنة، مساء أمس الأحد، عقب غرق أم وأطفالها من بينهم رضيع، خلال محاولتهم تجاوز واد أم الربيع.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بسيدة تقطن بجماعة سيد الخيدر إقليم سطات، حلت بدوار الخلافنة في زيارة لأسرتها، إلا أن الأقدار، شاءت أن تفارق الحياة غرقا رفقة أطفالها خلال محاولتها تجاوز واد أم ربيع.

وأشار ذات المصدر إلى أن أبناء الدوار المذكور، يقومون في هذه اللحظات بالسباحة والغطس بواد أم الربيع لإخراج جثت الضحايا، مشيرا إلى عناصر الوقاية المدنية، لم يتمكنوا من العثور على جثت الضحايا.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي قلعة السراغنة رضيع السباحة الدوار الضحايا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى لاكريم التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش | حوادث و حقوق

بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى ''لاكريم'' التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش

يا ربي السلامة..معركة دموية بالأسلحة البيضاء بطنجة تنتهي بمقتل شاب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..معركة دموية بالأسلحة البيضاء بطنجة تنتهي بمقتل شاب

خطــير..حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين بالداخلة‎ | حوادث و حقوق

خطــير..حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين بالداخلة‎

صـــادم.. طريفة ديـال الحشيش تسببت في عملية قتل بشعة من طرف شخص بمشاركة عمه..وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

صـــادم.. ''طريفة ديـال الحشيش'' تسببت في عملية قتل بشعة من طرف شخص بمشاركة عمه..وهذه التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاصيل العثور على حقيبة مغلفة لاحها شاطئ طماريس+ تصريحات | بــووز
منذ 7 ساعات

تفاصيل العثور على حقيبة ''مغلفة'' لاحها شاطئ طماريس+ تصريحات

قصة صادمة..بعد بنادري الداودية..أب اغتاصب بنتو الطفلة و كيمارس معاها الجنس فكازا و الأم تبكي..كيخليني نخرج نخدم و يمارس مع بنتو الجنس وهاشنو وقع منين جاو البوليس | بــووز

قصة صادمة..بعد بنادري الداودية..أب اغتاصب بنتو الطفلة و كيمارس معاها الجنس فكازا و الأم تبكي..كيخليني نخرج نخدم و يمارس مع بنتو الجنس وهاشنو وقع منين جاو البوليس

شباب ينخرطون في أكبر عملية نظافة تحت شعار:بيك و بيا تبقى كازا نقية | بــووز

شباب ينخرطون في أكبر عملية نظافة تحت شعار:''بيك و بيا تبقى كازا نقية''

في أخر يوم عطلة..شلل في المحطة الطرقية بفاس..الناس ملقاوش فين يركبو و الأثمنة مرتافعة بزاف | بــووز

في أخر يوم عطلة..شلل في المحطة الطرقية بفاس..الناس ملقاوش فين يركبو و الأثمنة مرتافعة بزاف

﻿

آخر المستجدات

العثماني يقوم بزيارة لمنطقة تافراوت وهذه تفاصيلها‎ | بوليتيك
منذ 58 دقيقة

العثماني يقوم بزيارة لمنطقة تافراوت وهذه تفاصيلها‎

الوزير محمد بنعبد القادر: المغرب جعل من الرأسمال البشري الركيزة الأساسية في مسار المراجعة الجذرية والعميقة للإدارة العمومية | بوليتيك

الوزير محمد بنعبد القادر: المغرب جعل من الرأسمال البشري الركيزة الأساسية في مسار المراجعة الجذرية

مأساة تهز قلعة السراغنة..أم وأطفالها غرقوا في واد أم الربيع وأبناء دوار الخلافنة كيقلبو عليهم | حوادث و حقوق

مأساة تهز قلعة السراغنة..أم وأطفالها غرقوا في واد أم الربيع وأبناء دوار الخلافنة كيقلبو عليهم

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تفوض للجنة الأوروبية التفاوض حول بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء المغربية | بوليتيك

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تفوض للجنة الأوروبية التفاوض حول بروتوكول جديد للصيد البحري

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.