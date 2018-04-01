مأساة تهز قلعة السراغنة..أم وأطفالها غرقوا في واد أم الربيع وأبناء دوار الخلافنة كيقلبو عليهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مأساة ، هزت دوار الخلافنة جماعة سيد الحطاب بإقليم قلعة السراغنة، مساء أمس الأحد، عقب غرق أم وأطفالها من بينهم رضيع، خلال محاولتهم تجاوز واد أم الربيع.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مأساة ، هزت دوار الخلافنة جماعة سيد الحطاب بإقليم قلعة السراغنة، مساء أمس الأحد، عقب غرق أم وأطفالها من بينهم رضيع، خلال محاولتهم تجاوز واد أم الربيع.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بسيدة تقطن بجماعة سيد الخيدر إقليم سطات، حلت بدوار الخلافنة في زيارة لأسرتها، إلا أن الأقدار، شاءت أن تفارق الحياة غرقا رفقة أطفالها خلال محاولتها تجاوز واد أم ربيع.

وأشار ذات المصدر إلى أن أبناء الدوار المذكور، يقومون في هذه اللحظات بالسباحة والغطس بواد أم الربيع لإخراج جثت الضحايا، مشيرا إلى عناصر الوقاية المدنية، لم يتمكنوا من العثور على جثت الضحايا.





