 بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى ''لاكريم'' التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش ﻿
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بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى ''لاكريم'' التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 12:12 بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى لاكريم التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش | حوادث و حقوق
بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى ''لاكريم'' التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش
بعد نحو 6 أشهر، على مرور فاجعة مقهى لاكريم التي شهدت عملية إجرامية راح ضحيتها طالب في كلية الطب بالقرطاس على يد أعضاء من المافيا، يسود السكون هذه المقهى التي تقع على مستوى حي ليفيرناج بمراكش.

شــوف تيفي:

 

بعد نحو 6 أشهر، على مرور فاجعة مقهى لاكريم التي شهدت عملية إجرامية راح ضحيتها طالب في كلية الطب بالقرطاس على يد أعضاء من المافيا، يسود السكون هذه المقهى التي تقع على مستوى حي ليفيرناج بمراكش.

المقهى التي تقع في زاوية الحي المذكور، و كما عاينت شوف تيفي،لا زالت أبوابها مغلقة و فوضى كبيرة تعم المكان ،و أكدت مصادرنا من عين المكان أن المقهى أغلقت بشكل نهائي .

وكانت مدينة مراكش اهتزت شهر شتنبر الماضي، على وقع فاجعة حقيقية راح ضحيتها الطالب حمزة الشايب بعدما أقدم مجهولان على قتله بالرصاص داخل مقهى لاكريم ، في حين تم اعتقال مالك المقهى المذكورة مصطفى الفشتالي، الذي تبث تورطه في مافيا تنشط بهولندا

 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب فوضى مكان مقهى حي

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