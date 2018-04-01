صادم وبالفيديو..نساء يتبركن بالمرور من تحت بغلة ب''موسم'' بالصويرة من أجل الزواج والشفاء من العقم ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الموسم الجاري، مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام نساء بالمرور تحت ''بغلة'' للتبرك بها خلال حضورهن، مؤخرا، لأحد المواسم بإقليم الصويرة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الموسم الجاري، مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام نساء بالمرور تحت ''بغلة'' للتبرك بها خلال حضورهن، مؤخرا، لأحد المواسم بإقليم الصويرة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصول هذا الفيديو الصادم تم تصويرها قبل أيام بمناسبة ''موسم ركراكة'' بإقليم الصويرة، موضحين أن نساء قمن بالمرور من تحت ''البغلة'' للتبرك بها لاعتقادهن أنها تشفي مجموعة من الأمراض مثل العقم، بالإضافة إلى أن بركتها تساعدهن في الحصول على ''زوج''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد الجميع أن بعض النساء الغارقات في الجهل، يسقطن في المحظور ويؤمن بهذه الخرافات التي تعتبر شركا بـ ''الله''.