 انفراد | ''شوف سبور''... تنشر وثيقة استقالة سعيد حسبان من رئاسة الرجاء ﻿
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انفراد | ''شوف سبور''... تنشر وثيقة استقالة سعيد حسبان من رئاسة الرجاء

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 11:04 انفراد | شوف سبور... تنشر وثيقة استقالة سعيد حسبان من رئاسة الرجاء | سبور
انفراد | ''شوف سبور''... تنشر وثيقة استقالة سعيد حسبان من رئاسة الرجاء
توصلت '' شوف سبور'' بنسخة من استقالة سعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، التي كان قد وضعها في إدارة الفريق، قبل عقد الجمع العام الاستثنائي، يوم 13 أبريل الجاري.

''شوف سبور'': عبدالغفور ضرار

 

 

توصلت '' شوف سبور'' بنسخة من استقالة سعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، التي كان قد وضعها في إدارة الفريق، قبل عقد الجمع العام الاستثنائي، يوم 13 أبريل الجاري.

وأكدت الوثيقة، أن سعيد حسبان كان قد قدم استقالته يوم 31 مارس الماضي، ليتم تسليمها لمحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة ، يوم الجمعة الماضي قبل انطلاق الجمع العام الاستثنائي.

ويذكر أن ، محمد أوزال، انتخب رئيسا للجنة المؤقتة لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، من قبل منخرطي الفريق الأخضر، خلال الجمع العام الاستثنائي، ، لتسيير الفريق الأخضر إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

 

 

 

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شوف سبور المغرب الجمع العام الاستثنائي فريق الرجاء الرياضي محمد أوزال سعيد حسبان استقالة

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