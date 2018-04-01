سفير المغرب في روسيا يكشف عدد المغاربة الذين حصلوا على تذاكر ''مونديال 2018'' ﻿

كشف سفير المغرب في روسيا، عبد القادر لشهب، أن عدد المشجعين المغاربة الذين حصلوا على تذاكر مباريات المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018، بلغ 5200 مشجع

''شوف سبور''

كشف سفير المغرب في روسيا، عبد القادر لشهب، أن عدد المشجعين المغاربة الذين حصلوا على تذاكر مباريات المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018، بلغ 5200 مشجع

وأكد سفير المغرب في روسيا في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية ، أن عدد التذاكر التي حصلت عليها الجماهير المغربية مرشح للارتفاع مع اقتراب ''مونديال 2018'' ، مضيفا أن الجماهير المغربية، ستحظى بمعاملة متميزة، وسيقدم لهم كافة التسهيلات الممكنة لهم، مشيرا إلى أنه من المهم أن يتم احترام قوانين روسيا''.

ويذكر أن المنتخب الوطني سيشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، حيث سيجرى مباراته الأولى مع منتخب أوكرانيا يوم 30 ماي المقبل بسويسرا، على أن يواجه في الثانية منتخب سلوفاكيا يوم 4 يونيو المقبل، بسويسرا أيضا، فيما سيخوض المباراة الثالثة ضيفا على منتخب استونيا، يوم 9 يونيو المقبل ، في العاصمة الإستونية تالين.