خطــير..حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين بالداخلة‎ ﻿

لقي شخصان مصرعهما يوم أمس الأحد في حادث إنقلاب سيارة ذات دفع رباعي، نواحي منطقة ''تنيغير” جنوب مدينة الداخلة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي شخصان مصرعهما يوم أمس الأحد في حادث إنقلاب سيارة ذات دفع رباعي، نواحي منطقة "تنيغير” جنوب مدينة الداخلة.

ووفق مصدر خاص لموقع "شوف تيفي"، فالحادث ناجم عن السرعة المفرطة التي كان السائق يقود بها سيارته، ليفقد السيطرة عليها في إحدى المنعرجات الطرقية الواعرة بمنطقة "تنيغير"، لينقلب على قارعة الطريق في مشهد مروع، ما أدى لمصرعه على الفور رفقة صديق له كان بجانبه داخل السيارة.

ومباشرة بعد علمها بالحادث حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، التي قامت بنقل جثامين الضحايا صوب مستودع الأموات بمدينة الداخلة، فيما فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.