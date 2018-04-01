 خطــير..حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين بالداخلة‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى لاكريم التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش | حوادث و حقوق

بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى ''لاكريم'' التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش

بيل غيتس يحـــذر من كارثة اقتصادية في المستقبل القريب..وصديقه يقدم نصائح | نت 2.0

بيل غيتس يحـــذر من ''كارثة اقتصادية'' في المستقبل القريب..وصديقه يقدم نصائح

يا ربي السلامة..معركة دموية بالأسلحة البيضاء بطنجة تنتهي بمقتل شاب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..معركة دموية بالأسلحة البيضاء بطنجة تنتهي بمقتل شاب

صادم وبالفيديو..نساء يتبركن بالمرور من تحت بغلة بموسم بالصويرة من أجل الزواج والشفاء من العقم | مجتمع

صادم وبالفيديو..نساء يتبركن بالمرور من تحت بغلة ب''موسم'' بالصويرة من أجل الزواج والشفاء من العقم

بالأرقام.. ملايين المغربيات ينتظرن العريس و40 في المائة من الزيجات تنتهي بالطلاق بالمغرب | منوعات

بالأرقام.. ملايين المغربيات ينتظرن العريس و40 في المائة من الزيجات تنتهي بالطلاق بالمغرب

خطــير..حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين بالداخلة‎ | حوادث و حقوق

خطــير..حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين بالداخلة‎

مخاوف الجارة.. إسبانيا تصرف 10 مليارات دولار لاقتناء مقاتلات تكبح أي تفوق مغربي | بوليتيك

مخاوف الجارة.. إسبانيا تصرف 10 مليارات دولار لاقتناء مقاتلات تكبح أي تفوق مغربي

هيئة المحامين بالرباط تنظم قافلة الأبواب المفتوحة لتقديم خدمات وتوجيهات قوانين للمواطنين | مجتمع

هيئة المحامين بالرباط تنظم ''قافلة الأبواب المفتوحة'' لتقديم خدمات وتوجيهات قوانين للمواطنين

صـــادم.. طريفة ديـال الحشيش تسببت في عملية قتل بشعة من طرف شخص بمشاركة عمه..وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

صـــادم.. ''طريفة ديـال الحشيش'' تسببت في عملية قتل بشعة من طرف شخص بمشاركة عمه..وهذه التفاصيل

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

خطــير..حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين بالداخلة‎

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 10:23 خطــير..حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين بالداخلة‎ | حوادث و حقوق
خطــير..حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين بالداخلة‎
لقي شخصان مصرعهما يوم أمس الأحد في حادث إنقلاب سيارة ذات دفع رباعي، نواحي منطقة ''تنيغير” جنوب مدينة الداخلة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

لقي شخصان مصرعهما يوم أمس الأحد في حادث إنقلاب سيارة ذات دفع رباعي، نواحي منطقة "تنيغير” جنوب مدينة الداخلة.

ووفق مصدر خاص لموقع "شوف تيفي"، فالحادث ناجم عن السرعة المفرطة التي كان السائق يقود بها سيارته، ليفقد السيطرة عليها في إحدى المنعرجات الطرقية الواعرة بمنطقة "تنيغير"، لينقلب على قارعة الطريق في مشهد مروع، ما أدى لمصرعه على الفور رفقة صديق له كان بجانبه داخل السيارة.

ومباشرة بعد علمها بالحادث حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، التي قامت بنقل جثامين الضحايا صوب مستودع الأموات بمدينة الداخلة، فيما فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيالداخلةحادث سيرإنقلابسيارةوفاةشخصان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى لاكريم التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش | حوادث و حقوق

بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى ''لاكريم'' التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش

يا ربي السلامة..معركة دموية بالأسلحة البيضاء بطنجة تنتهي بمقتل شاب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..معركة دموية بالأسلحة البيضاء بطنجة تنتهي بمقتل شاب

صـــادم.. طريفة ديـال الحشيش تسببت في عملية قتل بشعة من طرف شخص بمشاركة عمه..وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

صـــادم.. ''طريفة ديـال الحشيش'' تسببت في عملية قتل بشعة من طرف شخص بمشاركة عمه..وهذه التفاصيل

عـــــــاجل: هجوم 6 أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والهراوات على ساكنة عين البرجة .وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عـــــــاجل: هجوم 6 أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والهراوات على ساكنة عين البرجة .وهاشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاصيل العثور على حقيبة مغلفة لاحها شاطئ طماريس+ تصريحات | بــووز
منذ 5 ساعات

تفاصيل العثور على حقيبة ''مغلفة'' لاحها شاطئ طماريس+ تصريحات

قصة صادمة..بعد بنادري الداودية..أب اغتاصب بنتو الطفلة و كيمارس معاها الجنس فكازا و الأم تبكي..كيخليني نخرج نخدم و يمارس مع بنتو الجنس وهاشنو وقع منين جاو البوليس | بــووز

قصة صادمة..بعد بنادري الداودية..أب اغتاصب بنتو الطفلة و كيمارس معاها الجنس فكازا و الأم تبكي..كيخليني نخرج نخدم و يمارس مع بنتو الجنس وهاشنو وقع منين جاو البوليس

شباب ينخرطون في أكبر عملية نظافة تحت شعار:بيك و بيا تبقى كازا نقية | بــووز

شباب ينخرطون في أكبر عملية نظافة تحت شعار:''بيك و بيا تبقى كازا نقية''

في أخر يوم عطلة..شلل في المحطة الطرقية بفاس..الناس ملقاوش فين يركبو و الأثمنة مرتافعة بزاف | بــووز

في أخر يوم عطلة..شلل في المحطة الطرقية بفاس..الناس ملقاوش فين يركبو و الأثمنة مرتافعة بزاف

﻿

آخر المستجدات

بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى لاكريم التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

بالصــور | بعد 6 أشهر.. هذا ما يقع في مقهى ''لاكريم'' التي اهتزت على صوت القرطاس بمراكش

بيل غيتس يحـــذر من كارثة اقتصادية في المستقبل القريب..وصديقه يقدم نصائح | نت 2.0

بيل غيتس يحـــذر من ''كارثة اقتصادية'' في المستقبل القريب..وصديقه يقدم نصائح

يا ربي السلامة..معركة دموية بالأسلحة البيضاء بطنجة تنتهي بمقتل شاب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..معركة دموية بالأسلحة البيضاء بطنجة تنتهي بمقتل شاب

صادم وبالفيديو..نساء يتبركن بالمرور من تحت بغلة بموسم بالصويرة من أجل الزواج والشفاء من العقم | مجتمع

صادم وبالفيديو..نساء يتبركن بالمرور من تحت بغلة ب''موسم'' بالصويرة من أجل الزواج والشفاء من العقم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.