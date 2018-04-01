مخاوف الجارة.. إسبانيا تصرف 10 مليارات دولار لاقتناء مقاتلات تكبح أي تفوق مغربي ﻿

يبدو أن صفقات التسلح الأخيرة التي أبرمها المغرب لتعزيز ترسانته الحربية، تثير مخاوف الجارة إسبانيا، بعد أن كشفت مصادر إسبانية أن جيش الجارة الشمالية متخوف من تفوق ''إف 16'' المغربية على ترسانة جزر

"شــوف تيفي"

يبدو أن صفقات التسلح الأخيرة التي أبرمها المغرب لتعزيز ترسانته الحربية، تثير مخاوف الجارة إسبانيا، بعد أن كشفت مصادر إسبانية أن جيش الجارة الشمالية متخوف من تفوق "إف 16" المغربية على ترسانة جزر الكناري من مقاتلات "إف18" مما دفعه إلى تخصيص ميزانية تفوق 10 مليارات دولار لاقتناء مقاتلات أمريكية وأوروبية جديدة ووضعها في قاعدة جزر الكناري مقابل المغرب.

وحسب موقع متخصص في أخبار الأسلحة ومقرب من دوائــر القرار في الجيش الإسباني فإن مقاتلات "إف 16"، المغربية متفوقة بكشل كبير على ترسانة من 20 مقالتة من نوع "إف18" وضعها الجيش الإسباني في قاعدة "جاندو" في جزر الكناري حسب خلاصة خبراء الجيش الإسباني، حسب ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر يومه الاثنين.