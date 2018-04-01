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هيئة المحامين بالرباط تنظم ''قافلة الأبواب المفتوحة'' لتقديم خدمات وتوجيهات قوانين للمواطنين

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 09:55 هيئة المحامين بالرباط تنظم قافلة الأبواب المفتوحة لتقديم خدمات وتوجيهات قوانين للمواطنين | مجتمع
هيئة المحامين بالرباط تنظم ''قافلة الأبواب المفتوحة'' لتقديم خدمات وتوجيهات قوانين للمواطنين
تنظم هيئة المحامين بالرباط ''قافلة الأبواب المفتوحة'' غدا الثلاثاء بساحة باب الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لتقديم خدمات وتوجيهات قانونية للمواطنين بما يتناسب وقانون المهنة.

''شوف تيفي''

تنظم هيئة المحامين بالرباط ''قافلة الأبواب المفتوحة'' غدا الثلاثاء بساحة باب الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لتقديم خدمات وتوجيهات قانونية للمواطنين بما يتناسب وقانون المهنة.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن القافلة تنظم في إطار الاحتفاء بأيام الأعراف والتقاليد المهنية التي تنظمها من 11 إلى 17 أبريل الجاري وارتباطا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يجسد مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في المحاكمة العادلة وتحقيق جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية.

وأضاف المصدر نفسه أن تنظيم قافلة الأبواب المفتوحة يأتي أيضا تطبيقا للمبادئ الأساسية لدور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بهافانا والتي تنص على أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات تقتضي حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون وتؤكد على الدور الحيوي للرابطات (الهيئات) المهنية للمحامين في إعلاء معايير المهنة وآدابها وفي تقديم الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة .



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