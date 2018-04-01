صـــادم.. ''طريفة ديـال الحشيش'' تسببت في عملية قتل بشعة من طرف شخص بمشاركة عمه..وهذه التفاصيل ﻿

بعدما اهتزت منطقة التشارك التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي زنــاتة الدارالبيضاء، ليلة السبت على وقع جريمة قتل بشعة بسبب قطعة صغيرة من مخدر الشيرا، تمكنت العناصر الأمنية من القبض على القاتل وهو

''شوف تيفي''

بعدما اهتزت منطقة التشارك التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي زنــاتة الدارالبيضاء، ليلة السبت على وقع جريمة قتل بشعة بسبب قطعة صغيرة من مخدر الشيرا، تمكنت العناصر الأمنية من القبض على القاتل وهو ثلاثيني.

وفي هــذا الصدد أفــادت مصادر ''شوف تيفي'' أنه بعد التحقيقات مع الشهود وأكدوا أن القاتل لم يكن بمفرده بل كان رفقة عمه وتم اعتقاله البارحة من طرف رجال الضابطة القضائية التابعة لمنطقة البرنوصي زناتة .

وعلمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن الضحية والمعروف بمعاملته غير الأخلاقية وسط حيه، طالب من القاتل الذي كان رفقة زوجته ''طريفة الحشيش'' ليجيبه القاتل ب''ماعنديش'' الشيء الذي أغضب الضحية ليسبه قائلا '' أنت ماشي راجل'' وأمام هذا الأمر قام الجاني بقتل الضحية بعدما طعنه بواسطة سلاح أبيض رفقة عمه على مستوى القلب ليرديه قتيلا.