بعد الاعتداء الخطير الذي تعرض له من طـرف أنصار أجاكس.. النجم المغربي زياش يقوم بهذه الخطوة المثيرة والصادمة ﻿

ساعات بعد تعرضه لاعتداء خطير من طرف جماهير أجاكس أمستردام، بعد خسارة فريقه بثلاثة أهداف، قام اللاعب المغربي حكيم زياش بحذف جميع صوره مع الفريق الهولندي من حسابه الخاص بالانستغرام.

شـــوف تيفي:

ساعات بعد تعرضه لاعتداء خطير من طرف جماهير أجاكس أمستردام، بعد خسارة فريقه بثلاثة أهداف، قام اللاعب المغربي حكيم زياش بحذف جميع صوره مع الفريق الهولندي من حسابه الخاص بالانستغرام.

هذه الخطوة، تأتي احتجاجا لنجم الفريق على السب والشم الذي تعرض له وعبارات الإهانة والعنصرية، بعد محاصرة الجماهير الهولندية لحافلة فريق "أجاكس".

و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي"، حاصرت جماهير أجاكس حافلة الفريق بعد نهاية المباراة، و طالبت المدرب بالاستغناء عن خدمات اللاعب المغربي حكيم زياش بالرغم من المستوى الكبير الذي قدمه خلال الموسم الكروي الحالي.