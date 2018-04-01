خطير وبالفيديو.. جماهير أجاكس الهولندي سلخات نجم المنتخب المغربي حكيم زياش ﻿

تعرض حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، أمس الأحد، للضرب واللكم على يد منتمين لجماهير فريقه الهولندي أجاكس أمستردام، وذلك عقب الهزيمة في مباراة الديربي أمام ''بي إس اندهوفن''.

"شوف تيفي"

تعرض حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، أمس الأحد، للضرب واللكم على يد منتمين لجماهير فريقه الهولندي أجاكس أمستردام، وذلك عقب الهزيمة في مباراة الديربي أمام "بي إس اندهوفن".

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام رياضية، يومه الاثنين، فإن حكيم زياش تعرض للكم والضرب والإهانة بعبارات عنصرية، بعد محاصرة الجماهير الهولندية لحافلة فريق "أجاكس".

وأشارت هذه المصادر أن الجماهير المعتدية، حاصرت حافلة الفريق بعد نهاية المباراة، و طالبت المدرب بالاستغناء عن خدمات اللاعب المغربي حكيم زياش بالرغم من المستوى الكبير الذي قدمه خلال الموسم الكروي الحالي.