نيمار يحلم بالإنتقال لريال مدريد الموسم المقبل ﻿

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن إمكانية رحيل النجم البرازيلي نيمار في الميركاتو الصيفي القادم.

"شوف سبور"

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن إمكانية رحيل النجم البرازيلي نيمار في الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية في موقعها يوم أمس الأحد، أن نيمار لم يظهر اهتمامه بمباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو التي لعبت يوم أمس الأحد، وعرف فوزاً ساحقاً على موناكو بسباعية مقابل هدف يتيم، ليحسم لقب الدوري الفرنسي رسمياً الذي فشل في تحقيقه الموسم الماضي.

ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو من خلال شاشة تلفازه، وظهر في الصورة نجم برشلونة السابق وهو يمارس لعبة البوكر خلال تواجده في البرازيل، مما يدل أنه لم يكن مركزاً في مباراة فريقه

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن اللاعب يحلم باللعب في ريال مدريد الموسم القادم، وذلك بهدف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والفوز بجائزة الكرة الذهبية التي نافس عليها مرة واحدة فقط خلال مسيرته.