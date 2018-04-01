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خطير..المخابرات الجزائرية تراقب وتتجسس على آلاف المغاربة من بينهم مسؤولين

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 08:35 خطير..المخابرات الجزائرية تراقب وتتجسس على آلاف المغاربة من بينهم مسؤولين | بوليتيك
خطير..المخابرات الجزائرية تراقب وتتجسس على آلاف المغاربة من بينهم مسؤولين
أنشأت دائرة الاستعلام والأمن والجوسسة التي يطلق عليها اسم DDSE بالجزائر، فرعا جديدا للتجسس ومراقبة حسابات مسؤولين مغاربة عبر تويتر وفيسبوك و يوتيوب، وكل ما يكتبه المغاربة عبر مواقع التواصل

"شوف تيفي"

 

أنشأت دائرة الاستعلام والأمن والجوسسة التي يطلق عليها اسم DDSE بالجزائر، فرعا جديدا للتجسس ومراقبة حسابات مسؤولين مغاربة عبر تويتر وفيسبوك و يوتيوب، وكل ما يكتبه المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوحدة تضم أكثر من 500 تقني في المعلوميات متخصصة في رصد ومراقبة الآلاف من الصفحات للنشطاء المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الجزائر تايمز" يوم أمس الأحد.

وأوضح الموقع المذكور أن مصدرا مطلعا أكد له أن التقنيين تم دعمهم بـ 5000 شخص مهمتهم التعليقات السلبية على المملكة المغربية وإطلاق الإشاعات والترويج لكل صغيرة وكبيرة عن ما يقع بالمغرب بفبركة فيديوهات وإعادة نشرها عن الوضع الأمني والاقتصادي والمؤسسة الملكية لتأجيج الوضع وخلق البلبلة والخوف وذلك بخلق حسابات وهمية بأسماء عربية أمازيغية لتفعيل كره وصراع بين العرب والأمازيغ.

وأشار الموقع ذاته أن هذا البرنامج يدخل ضمن استراتيجية بعيدة المدى وحرب ذكية بدون سلاح لتفكيك تلاحم المجتمع المغربي وخلق انشقاق بين الشعب باستغلال الظروف الاجتماعية لتحريض الشعب ضد الدولة.

وأكد ذات الموقع أن الوحدة الأمنية الجزائرية السرية التي تكونت في إيران والصين، تراقب حسابات المسؤولين المغاربة ، وحسابات أقاربهم وأبنائهم ، من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول نشاط القيادة السياسية المغربية، بالإضافة إلى رصد حسابات الوزارات السيادية، مشيرا إلى أنه وحسب مصادره العليمة فقد رصدت مصالح الأمن المغربية عملية تجسس ضخمة للمخابرات الجزائرية تتم على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث راكمت الكثير من المعلومات عن المغاربة في الداخل والخارج من خلال تتبع و مراقبة يومية لتعليقات المغاربة وآرائهم السياسية والثقافية عبر شبكات التواصل الاجتماعي .



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