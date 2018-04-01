''دونالد ترامب'' يكذب ''مانويل ماكرون'' ويؤكد سحب قوات بلاده من سوريا ﻿

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي سحب قوات بلاده من سوريا في أسرع ما يمكن وذلك عقب تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه أقنع ترامب بالبقاء في سوريا.

''شوف تيفي''

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي سحب قوات بلاده من سوريا في أسرع ما يمكن وذلك عقب تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه أقنع ترامب بالبقاء في سوريا.

وفي هذا الصدد قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس إن ''المهمة الأمريكية لم تتغير وأن الرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات للوطن في أسرع ما يمكن''.

وأضافت: ''مصممون على سحق تنظيم داعش بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته. بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة''.

وقبل ساعات من بيان البيت الأبيض، أعلن الرئيس الفرنسي أنه أقنع الرئيس الأمريكي بضرورة البقاء في سوريا، مضيفا أنه أقنعه أيضا على أن تقتصر الضربات في سوريا على المواقع الكيميائية فقط.

وسبق لترامب وأعلن في أوهايو أواخر مارس الماضي، أن بلاده ستنسحب قريبا من سوريا ''وتترك الآخرين يهتمون بالأمر''، ما أثار استغراب وزارة الخارجية الأمريكية التي أعلنت على الفور أنه لا معلومات لديها بشأن خطط سحب القوات الأمريكية من سوريا.





