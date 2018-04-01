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مثير...شاب بتطوان خرج للشارع بلباس غريب وها أشنو وقع ليه

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 01:08 مثير...شاب بتطوان خرج للشارع بلباس غريب وها أشنو وقع ليه | مجتمع
مثير...شاب بتطوان خرج للشارع بلباس غريب وها أشنو وقع ليه
أقدم شاب عشريني على الخروج للشارع العام بمدينة تطوان مساء اليوم الأحد مرتديا لباسا غريبا به مجموعة من الأشواك ووضعها على مستوى بطنه ووجهه في تجربة فنية غريبة.

 شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم شاب عشريني على الخروج للشارع العام بمدينة تطوان مساء اليوم الأحد مرتديا لباسا غريبا به مجموعة من الأشواك ووضعها على مستوى بطنه ووجهه في تجربة فنية غريبة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فلباس الشاب الغريب أثار الكثير من الاستغراب والاندهاش وسط المواطنين، الذين تحلقوا حوله وتناسلت عليه التعليقات بين مؤيد ومعارض لما قام به، غير أن تجربته لم تدم طويلا بعد أن تم توقيفه من قبل المصالح الأمنية التي أحالته على مركز الشرطة للتحقيق معه حول دواعي وأسباب إقدامه على ارتداء هذا اللباس الغريب.

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالمغربشابلباس غريبتطوانبذلة مثيرةأشواك

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