فضيحة..مغربيات خدامات في الإمارات بالدعارة ومغربية تعترف''كنديرو كلشي''+صور ﻿

تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' بتداول العديد من الأرقام الهاتفية الخاصة بدولة الإمارات، منشورة إلى جانب صور قيل إنها لمغربيات تعملن في مجال الدعارة بالدولة المذكورة.

''شوف تيفي''

تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' بتداول العديد من الأرقام الهاتفية الخاصة بدولة الإمارات، منشورة إلى جانب صور قيل إنها لمغربيات تعملن في مجال الدعارة بالدولة المذكورة.

وللتأكد من صحة هذه الأرقام، ربطت ''شوف تيفي'' الاتصال بإحداها، حيث أكدت مغربية عملها في ''أبو ظبي'' واستعدادها لاستقبال الراغبين في المتعة رفقة صديقاتها المغربيات، قائلة '' واش جاي كونجي..معايا البنات..غير جي كنسهرو وكنديرو كولشي''.

وتظهر الصور المتداولة أن الأمر يتعلق بمغربيات وجزائريات وتونسيات بالإضافة إلى مصريات وسوريات، تقمن بعرض خدماتهن الجنسية مقابل مبالغ مالية تصل لحوالي 1500 درهم إماراتية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور المتداولة، حيث أكد الجميع أن الأمر يتعلق بمغربيات وجدن أنفسهن ضحية لشبكات مختصة في الدعارة، تقوم باستغلالهن والاتجار بهن.