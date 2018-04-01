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الزعماء العرب يطالبون بتحقيق دولي في الهجمات الكيماوية بسوريا

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الزعماء العرب يطالبون بتحقيق دولي في الهجمات الكيماوية بسوريا

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 23:55 الزعماء العرب يطالبون بتحقيق دولي في الهجمات الكيماوية بسوريا | دولي
الزعماء العرب يطالبون بتحقيق دولي في الهجمات الكيماوية بسوريا
دعا الزعماء العرب إلى إجراء تحقيق دولي في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا ونددوا خلال القمة العربية التي عقدت اليوم الأحد بالظهران في السعودية بما وصفوه بالتدخل الإيراني في شؤون الدول الأخرى.

''شوف تيفي''

دعا الزعماء العرب إلى إجراء تحقيق دولي في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا ونددوا خلال القمة العربية التي عقدت اليوم الأحد بالظهران في السعودية بما وصفوه بالتدخل الإيراني في شؤون الدول الأخرى.

وجاء في بيان وزع على الصحافيين ''نشدد على إدانتنا المطلقة لاستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري الشقيق ونطالب بتحقيق دولي مستقل يتضمن تطبيق القانون الدولي على كل من يثبت استخدامه السلاح الكيماوي''.

وأكد البيان على ضرورة إيجاد حل سياسي للحرب متعددة الأطراف في سوريا والتي حصدت أرواح ما لا يقل عن نصف مليون شخص في السنوات السبع الأخيرة، ولم يرد ذكر سوريا في بيان سابق قرئ في ختام القمة التي عقدت في مدينة الظهران بشرق السعودية.

وعبرت السعودية وبعض حلفائها عن دعمهم للضربات الصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت على سوريا واستهدفت ثلاث منشآت يشتبه أنها لأسلحة كيماوية في حين نددت دول عربية أخرى مثل العراق ولبنان بالضربات.

وتنفي الحكومة السورية استخدام أو حيازة أسلحة كيماوية وتقول إن الضربات عمل من أعمال العدوان، وتمكن الرئيس السوري بشار الأسد من القضاء على تهديد المعارضة بالإطاحة به بفضل الدعم العسكري الذي تلقاه خلال السنوات الثلاث الماضية من روسيا وإيران التي تدعم أيضا جماعة حزب الله اللبنانية وفصائل شيعية في العراق.

ودعا البيان الختامي إلى تشديد العقوبات الدولية على إيران وحث طهران على سحب ''ميليشياتها'' من سوريا واليمن، وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي إن القمة ''أدانت التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية سواء من خلال إشعال فتيل الفتن الطائفية أو زرع ميليشياتها في دول عربية مثل لبنان والعراق واليمن''.

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