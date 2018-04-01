 سلطات أكادير تواصل قتل الكلاب الضالة بالرصاص تحسبا لزيارة وفد الفيفا والسياح يندهشون من وحشية العملية ﻿
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سلطات أكادير تواصل قتل الكلاب الضالة بالرصاص تحسبا لزيارة وفد الفيفا والسياح يندهشون من وحشية العملية

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 23:15 سلطات أكادير تواصل قتل الكلاب الضالة بالرصاص تحسبا لزيارة وفد الفيفا والسياح يندهشون من وحشية العملية | مجتمع
سلطات أكادير تواصل قتل الكلاب الضالة بالرصاص تحسبا لزيارة وفد الفيفا والسياح يندهشون من وحشية العملية
تباشر السلطات المحلية بمدينة أكادير والنواحي حملة واسعة ضد الكلاب الضالة المنتشرة بعدد من الأحياء، وذلك بقتلهم باستعمال بنادق صيد تحسبا لزيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' التي ستنطلق

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تباشر السلطات المحلية بمدينة أكادير والنواحي حملة واسعة ضد الكلاب الضالة المنتشرة بعدد من الأحياء، وذلك بقتلهم باستعمال بنادق صيد تحسبا لزيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' التي ستنطلق يوم غد الإثنين حتى ال19 من شهر أبريل الجاري من أجل الوقوف على جاهزية ملعب أدرار والبنيات التحتية وجودة الخدمات السياحية بأكادير.

وحسب ما أكده سياح لموقع ''شوف تيفي''، فقد تفاجؤوا بصوت أعيرة نارية منذ بداية الصباح وأيقظتهم رصاصات بنادق الصيد التي تطارد كلاب منطقة أورير وتغازوت وتامراغت السياحية، حيث تم قتل أزيد من 30 كلبا بهذه المناطق بطريقة وصفوها بالوحشية.

وأضاف المتحدثون لشوف تيفي، أنهم عثروا على مجموعة من الكلاب المقتولة بالرصاص ملقاة بجنبات الطرقات بشكل عشوائي وعليها دماء وترقيم بآذانها.

ومن جهة أخرى قام أحد السياح الذي أثاره منظر قتل الكلاب بمحاولة تصوير المشهد الفظيع بهاتفه النقال فتمت مصادرته وتوقيفه من طرف عناصر من القوات المساعدة التي عملت على مسح الصور الملتقطة وإفراغ ذاكرته، مخبربن إياه أن هذه العملية تقام تحت إشراف والي جهة سوس ماسة.

هذا، وتشهد عدة مناطق بأكادير حملة إبادة واسعة للكلاب الضالة المنتشرة بالمدينة، والتي دفعت نشطاء مدنيين وحقوقيين لإطلاق عريضة إلكترونية تزامنا مع عملية قتل الكلاب، وتمكنوا من جمع أزيد من 1400 توقيع، وذلك لتوقيف العملية التي أكدوا أنها لا تحترم الضوابط المتعارف عليها وغير إنسانية وتتسم بالوحشية.

‫شوف تيفي

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