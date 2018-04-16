عـــــــاجل: هجوم 6 أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والهراوات على ساكنة عين البرجة .وهاشنو وقع ﻿

علــمت ''شوف تيفي '' أنه تم قبل قليل من يومه الأحد هجوم من قبل ستة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والهراوات لإفزاع الناس بعين البرجة التابعة لمنطقة عين السبع الحي المحمدي بطريقة همجية غير مسبوقة.

''شوف تيفي''

علــمت ''شوف تيفي '' أنه تم قبل قليل من يومه الأحد هجوم من قبل ستة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والهراوات لإفزاع الناس بعين البرجة التابعة لمنطقة عين السبع الحي المحمدي بطريقة همجية غير مسبوقة.

وأضــافت ذات المصادر أن رجال الأمن كانوا في الوقت المناسب، خصوصا عناصر الدراجين وسيارات النجدة بالإضافة إلى عناصر الدائرة المداومة، كما تم ايقاف أربعة أشخاص وحجز الأسلحة التي كانت بحوزتهم فور وقوع الحادث.

هـــذا ولازال البحث جاريا من طرف رجال الأمن والدراجين لأجل إيقاف باقي أفراد العصابة.

وجدير بالذكر أن التدخل المستعجل لرجال الأمن لقي استحسانا كبيرا من طرف ساكنة عين البرجة .