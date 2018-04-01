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حريق مهول داخل منزل يخلف مصرع موظف جماعي

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 22:22 حريق مهول داخل منزل يخلف مصرع موظف جماعي | حوادث و حقوق
حريق مهول داخل منزل يخلف مصرع موظف جماعي
علمت''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن حريقا مهولا اندلع ليلة أمس السبت داخل منزل بطريق الحدادة وسط مدينة تارودانت، وأسفر عن مصرع شخص بعد محاصرة النيران له.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

علمت"شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن حريقا مهولا اندلع ليلة أمس السبت داخل منزل بطريق الحدادة وسط مدينة تارودانت، وأسفر عن مصرع شخص بعد محاصرة النيران له.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالحريق شب بالمنزل إثر إقدام شخص سبعيني على تركيب قنينة الغاز، ولم ينتبه لتسرب البوتان منها وعند تجريبها بواسطة ولاعة فاجأته النيران وامتدت لتعم كل أرجاء المطبخ والبيت وحاصرته ليلقى حتفه بعد استنشاقه للدخان الكثيف.

وأضافت ذات المصادر، أن الهالك متزوج وأب لأربعة أبناء، وكان موظفا سابقا بالجماعة، وأثناء وقوع الحادث كان بمفرده داخل المنزل بعد خروج كل أفراد عائلته.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية والأمنية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، من أجل إخماد الحريق وإنقاذ الشيخ السبعيني، إلا أن كثرة الباعة المتجولين بمجموعة من الطرقات و المحاور الرئيسية المؤدية إلى المنزل المشتعل حال دون وصول رجال الوقاية المدنية في الوقت المناسب لإخراجه من بين ألسنة اللهب التي تحاصره، ولم تخمد النيران أيضا حتى أتت على جزء هام من المنزل، والتهمت كل أثاثه وتجهيزاته مكبدة أصحابه خسائر مادية جسيمة.

ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا حول الحادث لمعرفة حيثياته وملابساته، في الوقت الذي جرى نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات.

 

 

‫شوف تيفي

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