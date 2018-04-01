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الرئيس الفلسطيني يشيد بجهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في دعم صمود المقدسيين

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 22:14 الرئيس الفلسطيني يشيد بجهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في دعم صمود المقدسيين | بوليتيك
الرئيس الفلسطيني يشيد بجهود الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في دعم صمود المقدسيين
أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، بجهود الملك محمد السادس، في دعم صمود المقدسيين في وجه سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية

"شوف تيفي"

 

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، بجهود الملك محمد السادس، في دعم صمود المقدسيين في وجه سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية.

وأعرب الرئيس محمود عباس في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة والعشرين لقمة القادة العرب التي انعقدت اليوم الأحد، بمدينة الظهران شرق السعودية، عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس عن الجهود التي يقودها، بصفته رئيس لجنة القدس، وكذا عن الجهود الميدانية التي تضطلع بها وكالة بيت مال القدس.

وقال الرئيس الفلسطيني إن القدس الشريف تشهد هجمة استيطانية غير مسبوقة تهدف للاستيلاء على أرضها وتهجير أهلها وطمس هويتها التاريخية وانتمائها العربي الإسلامي والمسيحي الأصيل.

وأكد عباس أن ذلك كله يتم بدعم من الإدارة الأمريكية الحالية التي خرقت القوانين الدولية بقرارها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في خطوة استباقية ومدانة الأمر الذي جعل الولايات المتحدة طرفا في الصراع وليست وسيطا منفردا لحله مجددا التأكيد على أن القدس الشرقية كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين.

ودعا الرئيس عباس مؤتمر القمة العربية إلى تبني ودعم خطة السلام التي طرحها في فبراير الماضي في مجلس الأمن الدولي، موضحا أن الخطة التي تستند إلى المبادرة العربية تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام عام 2018.

 

 

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