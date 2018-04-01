مشاركة متميزة للمغرب في الدورة ال23 للبازار الدبلوماسي الخيري في مدريد ﻿

شاركت سفارة المغرب في إسبانيا ، اليوم الأحد، في الدورة ال23 للبازار الدبلوماسي الخيري، الذي نظم بقصر المؤتمرات في مدريد عبر رواق أبرز التنوع الكبير للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية المغربية.

"شوف تيفي"

شاركت سفارة المغرب في إسبانيا ، اليوم الأحد، في الدورة ال23 للبازار الدبلوماسي الخيري، الذي نظم بقصر المؤتمرات في مدريد عبر رواق أبرز التنوع الكبير للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية المغربية.

و افتتحت الملكة صوفيا الرئيسة الفخرية للجمعية الدولية للدبلوماسيين الإسبان هذا الحدث الخيري المنظم بمبادرة من الجمعية، وقامت بهذه المناسبة، بزيارة الرواق المغربي حيث تمت دعوتها للحفل التقليدي لتذوق الشاي المغربي بالنعناع.

وأقامت سفارة المغرب في إسبانيا رواقا يقدم تشكيلة متنوعة من أشهى أطباق فن الطبخ المغربي ومجموعة متكاملة من منتجات الصناعة التقليدية الجلدية والنحاسية والمجوهرات ومواد التجميل المصنوعة من زيت الأركان.

و عرف الرواق المغربي ، كالعادة توافدا قويا، محققا نجاحا باهرا لدى الجمهور وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في إسبانيا و الذين تمت دعوتهم لهذا الحدث الخيري ليقفوا على غنى وتنوع الموروث الثقافي والحضاري للمملكة.

من جهة أخرى، شاركت فرقة فلكلورية مغربية في تنشيط هذا الحدث الثقافي والاجتماعي.

وشهدت دورة 2018 لهذا البازار الدبلوماسي مشاركة أزيد من 50 بلدا، وكان مناسبة - على الخصوص عبر مبيعات المنتجات المعروضة - لجمع أموال لفائدة المنظمات غير الحكومية التي تنشط في المجال الإنساني.

وسيتم تخصيص الأموال التي تم جمعها هذه السنة لمؤسسة الملكة صوفيا وجمعية "ألتيرناتيفا أون مارشا" .





