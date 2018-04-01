ريال مدريد يفوز على مالقا ويعود للمركز الثالث ﻿

قاد نجم ريال مدريد الإسباني إيسكو فريقه ريال مدريد لاستعادة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه مالقا اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

"شوف سبور "

قاد نجم ريال مدريد الإسباني إيسكو فريقه ريال مدريد لاستعادة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه مالقا اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

افتتح إيسكو التسجيل للريال في الدقيقة 29، وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 63، فيما تكفل دييغو رولان بتسجيل هدف مالقا الوحيد في الدقيقة الثالثة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد الريال إلى 67 نقطة، ليعود إلى المركز الثالث، في المقابل، تجمد رصيد مالقا عند 17 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويزداد موقفه سوء في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.