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ضـــربة معلم.. ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية أكدوا بالإجماع دعمهم ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 21:22 ضـــربة معلم.. ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية أكدوا بالإجماع دعمهم ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 | سبور
ضـــربة معلم.. ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية أكدوا بالإجماع دعمهم ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026
قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن القمة العربية المنعقدة اليوم الأحد، في دورتها ال29 بالظهران شرق السعودية، أكدت بالإجماع دعمها ترشيح المغرب لاستضافة منافسات كأس العالم 2026 .

''شوف تيفي''

 

قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن القمة العربية المنعقدة اليوم الأحد، في دورتها ال29 بالظهران شرق السعودية، أكدت بالإجماع دعمها ترشيح المغرب لاستضافة منافسات كأس العالم 2026 .

وأوضح بوريطة في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال القمة اليوم بالظهران أن ''القمة أكدت بالإجماع على دعم ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم 2026 ، وطالبت كل الدول بتقديم الدعم التام والمساندة الكاملة لهذا الترشيح''، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.

وانعقدت اليوم في الظهران القمة العربية في دورتها ال29 بمشاركة الأمير مولاي رشيد، الذي مثل الملك محمد السادس في هذا الحدث العربي، الذي حضره أيضا عدد من الملوك والأمراء ورؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول العربية، إضافة إلى ممثلين ومسؤولين عن منظمات دولية وإقليمية.

 

 

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شوف تيفي المغرب الملك مونديال بوريطة كأس العالم 2026 القمة العربية

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