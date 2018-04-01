مثيـــروبالفيديو ..''الصواريخ البلاستيكية'' تثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعي على الرئيس ''السيسي'' ﻿

أثـــار خطاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال خلال خطابه ''الصواريخ البلاستيكية'' عوضًا عن الصواريخ الباليستية التي تطلق على السعودية من

''شــوف تيفي''



أثـــار خطاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال خلال خطابه ''الصواريخ البلاستيكية'' عوضًا عن الصواريخ الباليستية التي تطلق على السعودية من اليمن.

وفــي هذا الصدد قال السيسي في خطابه أمام القمة العربية المنعقدة في منطقة الظهران،يومه الأحد، إن ''مصر لن تقبل أن تطلق عناصر يمنية صواريخ بلاستيكية على الأراضي السعودية''.

واعتبر كثير منهم خطاب السيسي بالمتخبط، خاصة خلال حديثه عن سوريا واليمن، وقال بعض الساخرين (إن السيسي قال في خطابه ''عنصر يمنية'' خلال وصفه للحوثيين، ولم يقل عناصر إرهابية لأنه ''لم يقبض'' ثمن هذا الموقف من السعودية بعد).

وسخر كثيرون من هذا الخطأ، كون السيسي شغل منصب رئيس أركان ومدير مخابرات ووزير دفاع، أي أنه ابن المؤسسة العسكرية منذ شبابه، فكيف لمن يقضي حياته في الخدمة العسكرية أن يخطئ في مجال تخصصه؟

وبالمقابل، لم يغب مؤيدو السيسي ولجانه الإلكترونية عن مواقع التواصل الاجتماعي، وحاولوا الدفاع عن غلطة زعيمهم مقابل السخرية التي يتلقاها بالادعاء أنه نطق الكلمة بشكل صحيح، رغم الخطأ الفادح الذي يمكن لطالب في الصف الأول الابتدائي أن يميزه.

واعتبر المؤيدون أن السيسي نطق الكلمة بشكل صحيح، عازين ذلك إلى الكلمة الإنجليزية ''باليستيك ميسلز'' (Ballistic Missile)، في حين قال عديد منهم إنها كانت تسمى بالعربية بهذه الطريقة قبل أن تتحول إلى باليستية في السنوات الأخيرة.