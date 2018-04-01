زاناكو في طريقه إلى الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء ﻿

شد الرحال فريق زناكو الزامبي لكرة القدم، يوم أمس السبت، في طريقه إلى مدينة الدار البيضاء، لخوض مباراة ذهاب سدس عشر كأس الاتحاد الافريقي كرة القدم، أمام فريق الرجاء.

" شوف سبور"

شد الرحال فريق زناكو الزامبي لكرة القدم، يوم أمس السبت، في طريقه إلى مدينة الدار البيضاء، لخوض مباراة ذهاب سدس عشر كأس الاتحاد الافريقي كرة القدم، أمام فريق الرجاء.

وقرر الفريق الزامبي الذهاب مبكرا إلى العاصمة الاقتصادية، للاستعداد الجيد لمواجهة الرجاء والعودة في النتيجة، بعد هزيمة الذهاب في لوساكا بهدفين لصفر، من تسجيل محمود بنحليب وزكرياء حدراف.

وستجرى المباراة يوم الأربعاء المقبل 18 أبريل، بالمركب الرياضي محمد الخامس برسم إياب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.