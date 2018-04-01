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الدفاع الحسني الجديدي يخسر نقطتين في سباقه نحو اللقب في مبارة مجنونة ضد خريبكة

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 19:38 الدفاع الحسني الجديدي يخسر نقطتين في سباقه نحو اللقب في مبارة مجنونة ضد خريبكة | سبور
الدفاع الحسني الجديدي يخسر نقطتين في سباقه نحو اللقب في مبارة مجنونة ضد خريبكة
فرض الدفاع الحسني الجديدي التعادل على مضيفه فريق اولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف لمثلهما في المباراة التي جرت اليوم الأحد على أرضية ملعب الفوسفاط بخريبكة ،برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية .

"شوف سبور "

 

فرض الدفاع الحسني الجديدي التعادل على مضيفه فريق اولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف لمثلهما في المباراة التي جرت اليوم الأحد على أرضية ملعب الفوسفاط بخريبكة ،برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية .

وسجل أهداف المباراة كلا من زهير المترجي في الدقيقة 4 و38 وأدام النفاتي في الدقيقة 55 لفائدة الفريق الخريبكي ، فيما سحل كل من طارق استاتي في الدقيقة 32 و سايمون مسوفا في الدقيقة 65 و د 90، لفائدة الفريق الدكالي.

وعقب هذا التعادل، رفع الفريق الخريبكي رصيده الى 30 نقطة في المركز العاشر في حين رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده من النقاط إلى 39 في المركز الثالث .

 

 

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