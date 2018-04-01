الدفاع الحسني الجديدي يخسر نقطتين في سباقه نحو اللقب في مبارة مجنونة ضد خريبكة ﻿

فرض الدفاع الحسني الجديدي التعادل على مضيفه فريق اولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف لمثلهما في المباراة التي جرت اليوم الأحد على أرضية ملعب الفوسفاط بخريبكة ،برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية .

"شوف سبور "

فرض الدفاع الحسني الجديدي التعادل على مضيفه فريق اولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف لمثلهما في المباراة التي جرت اليوم الأحد على أرضية ملعب الفوسفاط بخريبكة ،برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية .

وسجل أهداف المباراة كلا من زهير المترجي في الدقيقة 4 و38 وأدام النفاتي في الدقيقة 55 لفائدة الفريق الخريبكي ، فيما سحل كل من طارق استاتي في الدقيقة 32 و سايمون مسوفا في الدقيقة 65 و د 90، لفائدة الفريق الدكالي.

وعقب هذا التعادل، رفع الفريق الخريبكي رصيده الى 30 نقطة في المركز العاشر في حين رفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده من النقاط إلى 39 في المركز الثالث .