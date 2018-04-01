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3500 من المغاربة والأجانب يشاركون في الدورة الأولى لـ'' خطوات تراث الرباط''

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 18:50 3500 من المغاربة والأجانب يشاركون في الدورة الأولى لـ خطوات تراث الرباط | سبور
3500 من المغاربة والأجانب يشاركون في الدورة الأولى لـ'' خطوات تراث الرباط''
نظمت الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، بشراكة مع جمعية '' ذاكرة الرباط سلا ''، صباح اليوم الأحد، النسخة الأولى لتظاهرة '' خطوات تراث الرباط '' التي عرفت مشاركة نحو 3500 فردا من جنسيات وأعمار

شوف تيفي:

 

نظمت الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، بشراكة مع جمعية '' ذاكرة الرباط سلا ''، صباح اليوم الأحد، النسخة الأولى لتظاهرة '' خطوات تراث الرباط '' التي عرفت مشاركة نحو 3500 فردا من جنسيات وأعمار مختلفة.

وأعطيت انطلاقة هذه التظاهرة ( 8 كلم) ، المنظمة ، بتعاون مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ،تحت شعار ''أجيو نجريو ونمشيو و نشوفو تراثنا '' ، من ساحة البريد بشارع محمد الخامس، بحضور والي الجهة ، محمد مهيدية، وعمدة المدينة ، محمد الصديقي ، ورئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع ، نزهة بدوان، ورئيس جمعية '' ذاكرة الرباط سلا'' ، فكري بنعبد الله.

ومر المشاركون في هذه التظاهرة الرياضية والترفيهية في ذات الوقت، من مغاربة قدموا من عدة مدن وأجانب مقيمين بالمملكة ، عبر بعض المآثر التاريخية لمدينة الرباط كقصبة الأوداية وصومعة حسان وشالة ومسجد السنة ثم العودة إلى ساحة البريد نقطة الوصول.

وتروم هذه التظاهرة تثمين التراث المادي واللامادي المتعدد الأوجه الذي تزخر به عاصمة المملكة والتعريف بالموروث الحضاري باعتباره جزء من حياة الساكنة وخصوصية هويتها.

وفي هذا السياق قال رئيس جمعية ''ذاكرة الرباط سلا '' فكري بنعبد الله ، في تصريح صحفي، إن الغاية من هذه التظاهرة هي المساهمة من خلال الأنشطة الرياضية في تقريب المجتمع المدني من تراثه وحثه على صيانته ، مضيفا أن النية تتجه لكي يشمل مدار هذه التظاهرة في الدورة المقبلة مدينة سلا.

وفي نهاية هذه التظاهرة تم تسليم ميداليات لأصحاب المراتب الخمس الأولى ولذوي الاحتياجات الخاصة ذكورا وإناثا وللمسنين والمسنات وكذا للأفارقة الثلاثة الأوائل وكانوا جميعهم من غينيا. .


ويأتي تنظيم '' خطوات تراث الرباط '' أياما قبل إقامة الدورة الرابعة لـ '' أيام التراث '' المقررة من 18 إلى 22 أبريل الحالي.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرباط خطوات تراث الرباط الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع

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