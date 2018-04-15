مثــيروبالصــورة.. مندوب قطر ''نائم'' في القمة العربية ﻿

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' مساء اليوم الأحد، صورة للمندوب القطري في القمة العربية بالظهران السعودية، حيث ظهر نائما خلال انعقاد أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين.

''شوف تيفي''

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' مساء اليوم الأحد، صورة للمندوب القطري في القمة العربية بالظهران السعودية، حيث ظهر نائما خلال انعقاد أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين.

وانطلقت أعمال القمة العربية في مدينة الظهران شرقي السعودية، الأحد، وسط مشاركة واسعة من الملوك والرؤساء والقادة العرب والمسؤولين الدوليين.

ويشارك في القمة 17 ملكا ورئيسا عربيا من 22 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني.