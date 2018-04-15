 مثــيروبالصــورة.. مندوب قطر ''نائم'' في القمة العربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثــيروبالصــورة.. مندوب قطر نائم في القمة العربية | بوليتيك

مثــيروبالصــورة.. مندوب قطر ''نائم'' في القمة العربية

شاهد بالفيديو .. هدف لاعب أولمبيك خريبكة المترجي العالمي في مرمى الدفاع الحسني الجديدي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف لاعب أولمبيك خريبكة المترجي العالمي في مرمى الدفاع الحسني الجديدي

حصري وبالفيديو.. لمجرد محيح مع لفناير بمراكش وكيغني: سيري سيري | ثقافة و فنون

حصري وبالفيديو.. لمجرد محيح مع لفناير بمراكش وكيغني: ''سيري سيري''

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة المغرب التطواني والراسينغ البيضاوي 2-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة المغرب التطواني والراسينغ البيضاوي 2-0

بالفيديو والصور.. شوفو شنو و اقع وسط المدينة القديمة بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو والصور.. شوفو شنو و اقع وسط المدينة القديمة بالبيضاء

بالصور.. اعتقال بوليسي سلخ مختل عقلي وخلاه كلو دمايات بمدينة أبي الجعد | حوادث و حقوق

بالصور.. اعتقال بوليسي سلخ مختل عقلي وخلاه كلو دمايات بمدينة أبي الجعد

عاجل وبالصور..استنفار أمني بشاطئ دار بوعزة ضواحي البيضاء بعد العثور على حقيبة كبيرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..استنفار أمني بشاطئ دار بوعزة ضواحي البيضاء بعد العثور على حقيبة كبيرة

باريس سان جيرمان - موناكو / الدوري الفرنسي | بووز

باريس سان جيرمان - موناكو / الدوري الفرنسي

رفض للقرار الأمريكي بشأن القدس وتنديد بإيران أهم ما جاء في اجتماع القمة العربية..وهــذه التفاصيل | دولي

رفض للقرار الأمريكي بشأن القدس وتنديد بإيران أهم ما جاء في اجتماع القمة العربية..وهــذه التفاصيل

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

مثــيروبالصــورة.. مندوب قطر ''نائم'' في القمة العربية

بتاريــخ : 15 أبريل 2018 / 17:55 مثــيروبالصــورة.. مندوب قطر نائم في القمة العربية | بوليتيك
مثــيروبالصــورة.. مندوب قطر ''نائم'' في القمة العربية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' مساء اليوم الأحد، صورة للمندوب القطري في القمة العربية بالظهران السعودية، حيث ظهر نائما خلال انعقاد أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين.

''شوف تيفي''

 

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' مساء اليوم الأحد، صورة للمندوب القطري في القمة العربية بالظهران السعودية، حيث ظهر نائما خلال انعقاد أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين.

وانطلقت أعمال القمة العربية في مدينة الظهران شرقي السعودية، الأحد، وسط مشاركة واسعة من الملوك والرؤساء والقادة العرب والمسؤولين الدوليين.

ويشارك في القمة 17 ملكا ورئيسا عربيا من 22 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الفيسبوك الاتحاد الأوروبي القمة العربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خبراء وحقوقيون يبرزون مسؤولية الجزائر القائمة في إطالة أمد النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية | بوليتيك

خبراء وحقوقيون يبرزون مسؤولية الجزائر القائمة في إطالة أمد النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية

علماء المسلمين يدخلون على خط القمة العربية الـ29 ويطالبون قادة العرب بتحرير المسجد الأقصى | بوليتيك

علماء المسلمين يدخلون على خط القمة العربية الـ29 ويطالبون قادة العرب بتحرير المسجد الأقصى

آليات عسكرية متطورة مشتركة بين المغرب والمارينز الأمريكي تحط الرحال بتيزنيت لهذا السبب | بوليتيك

آليات عسكرية متطورة مشتركة بين المغرب والمارينز الأمريكي تحط الرحال بتيزنيت لهذا السبب

بالوثيقة..ملكة بريطانيا إليزابيت من أبناء عمومة الملك محمد السادس وهذه علاقتها بالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) | بوليتيك

بالوثيقة..ملكة بريطانيا إليزابيت من أبناء عمومة الملك محمد السادس وهذه علاقتها بالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

استنفار أمني بشاطئ دار بوعزة ضواحي البيضاء بعد العثور على حقيبة كبيرة | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

استنفار أمني بشاطئ دار بوعزة ضواحي البيضاء بعد العثور على حقيبة كبيرة

فيديو حصري من تونس لحظة تتويج المغرب وصيف إفريقيا لرياضة الجيدو | قنوات أخرى

فيديو حصري من تونس لحظة تتويج المغرب وصيف إفريقيا لرياضة الجيدو

قصة صادمة..بعد بنادري الداودية..أب اغتاصب بنتو الطفلة و كيمارس معاها الجنس فكازا و الأم تبكي..كيخليني نخرج نخدم و يمارس مع بنتو الجنس وهاشنو وقع منين جاو البوليس | خارج البلاطو

قصة صادمة..بعد بنادري الداودية..أب اغتاصب بنتو الطفلة و كيمارس معاها الجنس فكازا و الأم تبكي..كيخليني نخرج نخدم و يمارس مع بنتو الجنس وهاشنو وقع منين جاو البوليس

فيديو خطير..شوفو كيفاش شعلات العافية في سيارة وسط لوطوروت بالبيضاء | خارج البلاطو

فيديو خطير..شوفو كيفاش شعلات العافية في سيارة وسط لوطوروت بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

مثــيروبالصــورة.. مندوب قطر نائم في القمة العربية | بوليتيك
منذ 2 ساعات

مثــيروبالصــورة.. مندوب قطر ''نائم'' في القمة العربية

شاهد بالفيديو .. هدف لاعب أولمبيك خريبكة المترجي العالمي في مرمى الدفاع الحسني الجديدي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف لاعب أولمبيك خريبكة المترجي العالمي في مرمى الدفاع الحسني الجديدي

حصري وبالفيديو.. لمجرد محيح مع لفناير بمراكش وكيغني: سيري سيري | ثقافة و فنون

حصري وبالفيديو.. لمجرد محيح مع لفناير بمراكش وكيغني: ''سيري سيري''

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة المغرب التطواني والراسينغ البيضاوي 2-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة المغرب التطواني والراسينغ البيضاوي 2-0

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.