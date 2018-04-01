مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي ﻿

منح فريق ويست بروميتش لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لفريق مانشستر سيتي، بعد تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة هدف دون رد، اليوم الأحد، برسم الجولة 34.

" شوف سبور"

منح فريق ويست بروميتش لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لفريق مانشستر سيتي، بعد تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة هدف دون رد، اليوم الأحد، برسم الجولة 34.

وتوج مانشستر سيتي، الذي تغلب على توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم أمس السبت، بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

وبهذا التتويج تمكن مانشستر سيتي من مصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام ليفربول في دور الثمانية بالبطولة.

ويعد هذا اللقب هو الثاني لمانشستر سيتي هذا الموسم حيث سبق له أن توج بكأس رابطة المحترفين في فبراير الماضي.