أيندهوفن يحقق لقب الدوري الهولندي للمرة الـ24 في تاريخه ﻿

حقق فريق آيندهوفن اليوم الأحد لقب البطولة الهولندية للمرة الـ 24 فى تاريخه، وذلك عقب فوزه على أياكس أمستردام بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب ''فيليبس''، برسم الجولة 31 من البطولة.

"شوف سبور"

حقق فريق آيندهوفن اليوم الأحد لقب البطولة الهولندية للمرة الـ 24 فى تاريخه، وذلك عقب فوزه على أياكس أمستردام بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "فيليبس"، برسم الجولة 31 من البطولة.

وسجل أهداف المباراة لآيندهوفن كل من جاستون لوبيز في الدقيقة 23 ، لوك ديى يونج في الدقيقة 38 و ستيفن بيرجوين فى الدقيقة 54 .

وعقب هذا الفوز رفع آيندهوفن رصيده للنقطة 80 فى صدارة الدوري الهولندى، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن أياكس صاحب المركز الثانى برصيد 70 نقطة، وذلك قبل 3 جولات على نهاية البطولة.