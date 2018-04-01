حصري وبالفيديو.. لمجرد محيح مع لفناير بمراكش وكيغني: ''سيري سيري'' ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على فيديو حصري، ظهر خلاله الفنان سعد لمجرد وهو يرقص رفقة محسن عضو مجموعة ''فناير'' داخل استوديو بمدينة مراكش على موسيقى أغنية ''فناير'' الجديدة ''سيري سيري''.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على فيديو حصري، ظهر خلاله الفنان سعد لمجرد وهو يرقص رفقة محسن عضو مجموعة ''فناير'' داخل استوديو بمدينة مراكش على موسيقى أغنية ''فناير'' الجديدة ''سيري سيري''.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن الفيديو، تم تصويره خلال الزيارة التي قام بها لمجرد إلى مدينة مراكش، بعد أن سمحت له السلطات الفرنسية بالعودة مؤقتا للمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن علاقة صداقة قوية، تجمع مجموعة ''فناير'' بالفنان المغربي سعد لمجرد المتواجد بفرنسا تحت الإقامة القضائية عقب اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.