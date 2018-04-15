بالصور.. اعتقال بوليسي سلخ مختل عقلي وخلاه كلو دمايات بمدينة أبي الجعد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، بمدينة أبي الجعد، وضعت أمس السبت، رجل شرطة تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد قيامه بالاعتداء على شخص يعاني من مرض نفسي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، بمدينة أبي الجعد، وضعت أمس السبت، رجل شرطة تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد قيامه بالاعتداء على شخص يعاني من مرض نفسي.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة أن المريض النفسي جلس بحديقة قريبة من إحدى المقاهي بمدينة أبي الجعد، ونظرا لمرضه كان يقوم بحركات غريبة، جعلت الشرطي الجالس رفقة أسرته الصغيرة، يعتقد أن هذا المريض يقوم بالتحرش بزوجته.

وأشار ذات المصدر أن الشرطي، اعتقد أن المريض بكامل قواه العقلية، وشك في قيامه بالتحرش بزوجته، ليقوم في لحظة غضب بالاعتداء عليه ما تسبب في إصابة المريض بجروح على مستوى الوجه.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن العديد من الأشخاص، نظموا يومه الأحد، وقفة احتجاجية أمام مفوضية الأمن بأبي الجعد، وعبروا عن استيائهم الشديد لتعرض المختل العقلي لهذا الاعتداء الخطير.



