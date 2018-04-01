رفض للقرار الأمريكي بشأن القدس وتنديد بإيران أهم ما جاء في اجتماع القمة العربية..وهــذه التفاصيل ﻿

ندد قادة الدول العربية في قمتهم السنوية في مدينة الظهران السعودية الأحد، بقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما شنت الرياض هجوما على إيران، متهمة إياها بالتدخل في الشؤون

"شوف تيفي"

ندد قادة الدول العربية في قمتهم السنوية في مدينة الظهران السعودية الأحد، بقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما شنت الرياض هجوما على إيران، متهمة إياها بالتدخل في الشؤون العربية.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الجلسة الافتتاحية إطلاق تسمية "قمة القدس" على الاجتماع الذي تستضيف المملكة دورته الـ29، قبل نحو شهر من الموعد المقرر لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ورغم ان القمة تنعقد بعد يوم من ضربات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أهداف تابعة للنظام في سوريا، لم يتطرق الملك سلمان (82 عاما) أمام قادة وممثلي الدول العربية إلى النزاع السوري.

وجدد في كلمته التأكيد على "استنكار ورفض" قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها. وقال "نؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية".

وأعلن عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وعن تبرعات إضافية بقيمة 50 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وفي الجلسة الافتتاحية لقمة الظهران، ندد بدورهم قادة دول عربية آخرون بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقرار الأمريكي حيال القدس، ودعا السيسي كذلك إلى الوحدة الفلسطينية، قائلا "آن الأوان لرأب الصدع غير المبرر واستعادة وحدة الصف الفلسطيني".

ويشارك في القمة 17 زعيما ورئيس حكومة، وثلاثة مسؤولين آخرين يمثلون الجزائر والمغرب وسلطنة عمان، بينما تتمثل قطر التي قطعت السعودية علاقاتها معها في يونيو الماضي بمندوبها الدائم في جامعة الدول العربية. ولا تحضر سوريا بفعل تعليق عضويتها.

وتلتئم القمة التي استلمت السعودية رئاستها من الأردن، في مدينة الظهران، مقر شركة "أرامكو" النفطية، على بعد نحو 250 كلم من إيران، الخصم الأكبر للسعودية. وتسعى الرياض من خلال الاجتماع إلى التعبئة ضد هذه القوة الإقليمية، محملة إياها مسؤولية تصاعد الأزمات في الشرق الأوسط.

وندد الملك سلمان في كلمته بالأعمال "الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية"، مشددا على رفض "تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية". وأدان كذلك محاولات إيران "العدائية الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية لما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي العربي".

وأكد الملك "إن من أخطر ما يواجهه عالمنا اليوم هو تحدي الإرهاب الذي تحالف مع التطرف والطائفية لينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية".



ومنذ بدء النزاع في 2011، دعمت كل من السعودية وقطر المعارضة السياسية والمسلحة، لكن رغم معارضتهما المستمرة للنظام، ابتعدت كل من قطر والسعودية تدريجيا عن النزاع.