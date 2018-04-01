تهديد يطال الحكم الذي قاد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي رفقة زوجته ﻿

باشرت الشرطة الإنجليزية تحقيقاتها بخصوص التهديدات التي طالت زوجة الحكم مايكل أوليفر الذي قاد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس.

شوف سبور

باشرت الشرطة الإنجليزية تحقيقاتها بخصوص التهديدات التي طالت زوجة الحكم مايكل أوليفر الذي قاد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس.

وكشفت وسائل إعلام دولية، أن زوجة أوليفر تتلقى رسائل نصية على هاتفها النقال تتضمن تهديدا وإساءات، لتتلقى بعدها تهديدات عبر حسابها على المواقع التواصلية من قبل مشجعي يوفنتوس.

وجاء ذلك عقب احتساب مايكل أوليفر في الوقت الضائع، ركلة جزاء لريال مدريد إثر عرقلة مدافع يوفنتوس المغربي المهدي بن عطية للاعب ريال لوكاس فاسكيز، غير أن الجماهير الإيطالية عبرت عن استنكارها قائلين إن الخطأ غير موجود.





