المنتخب المغربي للجيدو وصيف البطولة الإفريقية برصيد 10 ميداليات‎ ﻿

احتل المنتخب الوطني المغربي لرياضة الجيدو كبار الرتبة الثانية في البطولة الإفريقية تونس 2018 بعد بلوغه سبع نهائيات من أصل أربعة عشر دون احتساب الوزن المفتوح نال منها الأبطال المغاربة أربع ذهبيات و

'' شوف سبور''

احتل المنتخب الوطني المغربي لرياضة الجيدو كبار الرتبة الثانية في البطولة الإفريقية تونس 2018 بعد بلوغه سبع نهائيات من أصل أربعة عشر دون احتساب الوزن المفتوح نال منها الأبطال المغاربة أربع ذهبيات و ثلاث فضيات.

وجاء المنتخب المغربي في المركز الثاني بعد صاحب الأرض و الجمهور بجيل جديد من الأبطال دخلوا بصفة رسمية لعالم الاحتراف.

فيما يلي لائحة المتوجين :

ذهبية وزن أقل من 52 كغ البطلة فاطمة الزهراء القرشي

ذهبية وزن أقل من 60 كغ البطل عصام باسو

ذهبية وزن أقل من 57 كغ البطلة سمية إيراوي

ذهبية وزن أقل من 70 كغ البطلة أسماء نيانغ

فضية وزن أقل من 48 كغ البطلة عزيزة شكير

فضية وزن أقل من 63 كغ البطلة صوفيا بالعطار

فضية وزن أقل من 81 كغ البطل أشرف مطيع

نحاسية وزن أقل من 66 كغ باسو عماد

نحاسية وزن أقل من 73 كغ البطل مزياتب أحمد

نحاسية وزن أكثر من 100 كغ البطل العبدلاوي مصطفى